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Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук
Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук - 03.07.2024, ПРАЙМ
Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук
Республика Армения остается для России союзником, у стран очень положительные экономические отношения, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:08+0300
2024-07-03T14:08+0300
политика
армения
россия
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товарооборот
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Республика Армения остается для России союзником, у стран очень положительные экономические отношения, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Наш товарооборот с Арменией - 7,3 миллиарда долларов. Январь - апрель в два раза вырос еще. Темпы очень хорошие и экономика развивается очень хорошо", - сказал Оверчук. Кроме того, по его словам, республика очень активно себя ведет в формате Евразийского экономического союза, в этом году Армения председательствует в ЕАЭС. Ранее в Кремле отмечали, что Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Основополагающие документы между Москвой и Ереваном - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная в 2000-м.
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армения, россия, еаэс, товарооборот
Политика, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ЕАЭС, товарооборот
14:08 03.07.2024
 
Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук

Оверчук: Армения - союзник России, ее вклад в ЕАЭС очень конструктивен

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© flickr.com / Alexanyan
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Республика Армения остается для России союзником, у стран очень положительные экономические отношения, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Наш товарооборот с Арменией - 7,3 миллиарда долларов. Январь - апрель в два раза вырос еще. Темпы очень хорошие и экономика развивается очень хорошо", - сказал Оверчук. Кроме того, по его словам, республика очень активно себя ведет в формате Евразийского экономического союза, в этом году Армения председательствует в ЕАЭС.
Ранее в Кремле отмечали, что Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Основополагающие документы между Москвой и Ереваном - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная в 2000-м.
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Армения и Италия стали лидерами по поставкам в РФ некоторых видов продукции
12 июня, 07:40
 
ПолитикаАРМЕНИЯРОССИЯЕАЭСтоварооборот
 
 
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