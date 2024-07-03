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Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук

Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук - 03.07.2024, ПРАЙМ

Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук

Республика Армения остается для России союзником, у стран очень положительные экономические отношения, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:08+0300

2024-07-03T14:08+0300

2024-07-03T14:08+0300

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Республика Армения остается для России союзником, у стран очень положительные экономические отношения, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Наш товарооборот с Арменией - 7,3 миллиарда долларов. Январь - апрель в два раза вырос еще. Темпы очень хорошие и экономика развивается очень хорошо", - сказал Оверчук. Кроме того, по его словам, республика очень активно себя ведет в формате Евразийского экономического союза, в этом году Армения председательствует в ЕАЭС. Ранее в Кремле отмечали, что Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Основополагающие документы между Москвой и Ереваном - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная в 2000-м.

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армения, россия, еаэс, товарооборот