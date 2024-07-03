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Выдача автомобильных кредитов в России достигла 1,2 триллиона рублей

Выдача автомобильных кредитов в России достигла 1,2 триллиона рублей - 03.07.2024, ПРАЙМ

Выдача автомобильных кредитов в России достигла 1,2 триллиона рублей

Выдача автомобильных кредитов в России по итогам января-июня текущего года выросла вдвое в годовом выражении и достигли почти 1,2 триллиона рублей, сообщает... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:45+0300

2024-07-03T13:45+0300

2024-07-03T13:45+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Выдача автомобильных кредитов в России по итогам января-июня текущего года выросла вдвое в годовом выражении и достигли почти 1,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ. "По оценке ВТБ, по итогам января-июня продажи автокредитов в России приблизились к 1,2 триллиона рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 5%, составив порядка 218 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в самом банке в первом полугодии спрос на автомобильные кредиты вырос более чем в три раза: за январь-июнь деньги на покупку машин получили более 219 тысяч клиентов ВТБ, общая сумма выданного приблизилась к 305 миллиардам рублей, пятую часть которых клиенты получили в июне. В итоге портфель автомобильных кредитов ВТБ на 1 июля превысил 475 миллиардов рублей, увеличившись почти вдвое с начала года, добавили там. В пресс-службе также рассказали, что лидером по объему выдачи автомобильных кредитов стала Москва и область, где банк предоставил более 68 миллиардов рублей на покупку машин. В тройку лидеров за период вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 23,5 миллиарда рублей) и Ростовская область (более 22,5 миллиарда рублей). Вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий уточнил, что средний размер кредита из-за роста стоимости машин также увеличивается, прежде всего - на вторичном рынке. В июне на покупку новых авто клиенты ВТБ в среднем занимали 1,7 миллиона рублей, это почти на 84 тысячи больше, чем в конце прошлого года, подержанных - около 1,5 миллиона рублей, рост на 110 тысяч за полгода. Кроме того, РНКБ, входящий в группу ВТБ, выдал за тот же период свыше 1,1 тысячи автомобильных кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это почти на 10% по количеству и на 18% по объему превышает прошлогодний результат. Портфель автомобильных кредитов банка по итогам января-июня достиг 6,6 миллиарда рублей. Основным спросом клиентов РНКБ в Крыму пользуются новые машины (более 90% кредитов), в первую очередь - Lada, также рассказали в пресс-службе.

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втб, авто, кредит, россия