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В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей
В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей - 03.07.2024, ПРАЙМ
В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей
Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это изданию "Газета.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист"... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:39+0300
2024-07-03T14:39+0300
авто
подержанные авто
мошенники
мошенники
паспорт
проверка паспортов
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это изданию "Газета.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.При помощи фальшивых документов аферисты стараются продать машины с криминальным прошлым - чаще всего угнанные авто или ТС, которые находятся в залоге. Поэтому эксперт советует обращать пристальное внимание на оформление паспорта продавца. Злоумышленники часто делают паспорт, якобы выданный столице, а код подразделения в нем относится к другому региону.Ранее автоэксперт назвал топ-5 автомобилей, которые больше всего любят перекупы. Предприниматели, занимающиеся перепродажей автомобилей, чаще всего выбирают бренды Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. В пятерку популярных у перекупов моделей входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
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авто, подержанные авто, мошенники, мошенники, паспорт, проверка паспортов
Авто, подержанные авто, МОШЕННИКИ, мошенники, паспорт, проверка паспортов
14:39 03.07.2024
 
В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей

Автокриминалист Шелков: для продажи авто стали использовать поддельные паспорта

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в автосалонах Москвы
Продажа автомобилей в автосалонах Москвы - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это изданию "Газета.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.
При помощи фальшивых документов аферисты стараются продать машины с криминальным прошлым - чаще всего угнанные авто или ТС, которые находятся в залоге. Поэтому эксперт советует обращать пристальное внимание на оформление паспорта продавца. Злоумышленники часто делают паспорт, якобы выданный столице, а код подразделения в нем относится к другому региону.
Ранее автоэксперт назвал топ-5 автомобилей, которые больше всего любят перекупы. Предприниматели, занимающиеся перепродажей автомобилей, чаще всего выбирают бренды Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. В пятерку популярных у перекупов моделей входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
В автосалоне раскрыли, на каком пробеге лучше избавиться от машины
1 июля, 12:31
 
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