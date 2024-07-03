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В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей
В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей - 03.07.2024, ПРАЙМ
В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей
Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это изданию "Газета.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист"... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:39+0300
2024-07-03T14:39+0300
2024-07-03T14:39+0300
авто
подержанные авто
мошенники
мошенники
паспорт
проверка паспортов
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это изданию "Газета.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.При помощи фальшивых документов аферисты стараются продать машины с криминальным прошлым - чаще всего угнанные авто или ТС, которые находятся в залоге. Поэтому эксперт советует обращать пристальное внимание на оформление паспорта продавца. Злоумышленники часто делают паспорт, якобы выданный столице, а код подразделения в нем относится к другому региону.Ранее автоэксперт назвал топ-5 автомобилей, которые больше всего любят перекупы. Предприниматели, занимающиеся перепродажей автомобилей, чаще всего выбирают бренды Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. В пятерку популярных у перекупов моделей входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
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Авто, подержанные авто, МОШЕННИКИ, мошенники, паспорт, проверка паспортов
В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей
Автокриминалист Шелков: для продажи авто стали использовать поддельные паспорта