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В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей

В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей - 03.07.2024, ПРАЙМ

В России появилась новая мошенническая схема при продаже автомобилей

Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это изданию "Газета.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист"... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:39+0300

2024-07-03T14:39+0300

2024-07-03T14:39+0300

авто

подержанные авто

мошенники

мошенники

паспорт

проверка паспортов

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Мошенники в России начали продавать автомобили по поддельным паспортам. Об это изданию "Газета.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.При помощи фальшивых документов аферисты стараются продать машины с криминальным прошлым - чаще всего угнанные авто или ТС, которые находятся в залоге. Поэтому эксперт советует обращать пристальное внимание на оформление паспорта продавца. Злоумышленники часто делают паспорт, якобы выданный столице, а код подразделения в нем относится к другому региону.Ранее автоэксперт назвал топ-5 автомобилей, которые больше всего любят перекупы. Предприниматели, занимающиеся перепродажей автомобилей, чаще всего выбирают бренды Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. В пятерку популярных у перекупов моделей входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

https://1prime.ru/20240701/probeg-849628860.html

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авто, подержанные авто, мошенники, мошенники, паспорт, проверка паспортов