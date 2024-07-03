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Персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о Байдене, пишут СМИ
Персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о Байдене, пишут СМИ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о Байдене, пишут СМИ
В Белом доме соберут на звонок весь персонал на фоне поступивших сообщений о проблемах со здоровьем президента США Джо Байдена и призывов покинуть предвыборную... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T06:03+0300
2024-07-03T06:03+0300
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аВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. В Белом доме соберут на звонок весь персонал на фоне поступивших сообщений о проблемах со здоровьем президента США Джо Байдена и призывов покинуть предвыборную гонку. Об этом рассказало издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники."У главы аппарата Белого дома Джеффа Зиентса запланирован звонок со всем персоналом в 12:30 в среду (19:30 мск)", - говорится в публикации.Отмечается, что на фоне провальных дебатов с кандидатом в президента Дональдом Трампом команда Байдена активизировала действия по успокоению "паникующих" спонсоров и парламентариев. Сообщается также, именно Зиентс "измеряет температуру" по стране и оценивает настроения ключевых избранных американских чиновников.Ранее New York Times писало, что после дебатов состояние Байдена, которое и так показывало негативную динамику в последние месяцы, становится все более тревожным.В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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сша, джо байден, выборы в сша
США, Джо Байден, выборы в США
Персонал Белого дома соберут на звонок на фоне слухов о Байдене, пишут СМИ
WSJ: весь персонал Белого дома соберется на звонок главы аппарата Байдена
аВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. В Белом доме соберут на звонок весь персонал на фоне поступивших сообщений о проблемах со здоровьем президента США Джо Байдена и призывов покинуть предвыборную гонку. Об этом рассказало издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
"У главы аппарата Белого дома Джеффа Зиентса запланирован звонок со всем персоналом в 12:30 в среду (19:30 мск)", - говорится в публикации.
Отмечается, что на фоне провальных дебатов с кандидатом в президента Дональдом Трампом команда Байдена активизировала действия по успокоению "паникующих" спонсоров и парламентариев. Сообщается также, именно Зиентс "измеряет температуру" по стране и оценивает настроения ключевых избранных американских чиновников.
Ранее New York Times писало, что после дебатов состояние Байдена, которое и так показывало негативную динамику в последние месяцы, становится все более тревожным.
В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению
экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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