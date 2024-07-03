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Пранкеры "развели" Клинтон на сговор с "Порошенко" против Трампа
Пранкеры "развели" Клинтон на сговор с "Порошенко" против Трампа - 03.07.2024, ПРАЙМ
Пранкеры "развели" Клинтон на сговор с "Порошенко" против Трампа
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась на сговор с "Петром Порошенко", чтобы помешать Дональду Трампу выиграть выборы. Об этом она заявила... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:09+0300
2024-07-03T10:09+0300
2024-07-03T10:09+0300
политика
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась на сговор с "Петром Порошенко", чтобы помешать Дональду Трампу выиграть выборы. Об этом она заявила пренкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову).Пранкеры представились политику бывшим президентом Украины и предложили "найти что-нибудь" на Трампа и "атаковать его с разных сторон" перед выборами. "Хорошо. Ну, что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек", - согласилась Клинтон. По ее словам, Трамп был "очень плох" для США и всего мира, в том числе Украины. Экс-госсекретарь добавила, что Вашингтону придется решать, что делать, если он победит, но выразила сомнения в его возвращении в Белый дом.Клинтон также выразила мнение, что для переизбрания Джо Байдена Украине необходимо показать успехи на поле боя и перейти в наступление. Она добавила, что, в совю очередь, продолжит поддерживать Киев.
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хиллари клинтон, дональд трамп, джо байден, вован и лексус
Политика, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Джо Байден, Вован и Лексус
Пранкеры "развели" Клинтон на сговор с "Порошенко" против Трампа
Клинтон в беседе с пранкерами согласилась на сговор с "Порошенко", чтобы помешать Трампу
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась на сговор с "Петром Порошенко", чтобы помешать Дональду Трампу выиграть выборы. Об этом она заявила пренкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову).
Пранкеры представились политику бывшим президентом Украины и предложили "найти что-нибудь" на Трампа и "атаковать его с разных сторон" перед выборами.
"Хорошо. Ну, что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек", - согласилась Клинтон.
По ее словам, Трамп был "очень плох" для США и всего мира, в том числе Украины. Экс-госсекретарь добавила, что Вашингтону придется решать, что делать, если он победит, но выразила сомнения в его возвращении в Белый дом.
Клинтон также выразила мнение, что для переизбрания Джо Байдена Украине необходимо показать успехи на поле боя и перейти в наступление. Она добавила, что, в совю очередь, продолжит поддерживать Киев.
Демократы задумали восстание против Байдена. Трампу это только на пользу