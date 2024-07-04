https://1prime.ru/20240704/nato-849742927.html

Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс

Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс - 04.07.2024, ПРАЙМ

Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс

Десятки специалистов по внешней политике оставили подписи под призывом не принимать Украину в НАТО. Они с тревогой отмечают, что этот шаг поставит под угрозу... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:37+0300

2024-07-04T12:37+0300

2024-07-04T12:37+0300

украина

нато

россия

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/84195/24/841952402_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_0f560c2d0c1488fa2964c7e8ad4ef34f.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Десятки специалистов по внешней политике оставили подписи под призывом не принимать Украину в НАТО. Они с тревогой отмечают, что этот шаг поставит под угрозу США и их союзников, а также приведет к распаду всей коалиции, пишет Politico. Девятого июля открывается очередной саммит альянса, и накануне группа экспертов предупредила: если Украина войдет в состав организации, возможный российский удар задействует пятую статью устава. Согласно этому пункту, союзники обязаны защищать подвергшегося нападению члена.Дальнейшее продвижение Киева к членству, кроме того, грозит новыми сложностями: “это не только превратит Украину в арену затяжного противостояния между ведущими ядерными державами", но и докажет правоту Владимира Путина о том, что Москве противостоит весь Запад. Высказывались и иные мнения, обращает внимание издание. На прошлой неделе исследователи корпорации RAND порекомендовали озвучить Киеву ясные условия будущего членства. На этом фоне администрация президента США Джо Байдена не поддерживает немедленное принятие Киева в альянс, но хотела бы предложить стране некий “мостик”. Ранее информационное агентство DPA сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины.Полный текст читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240703/ukraina-849703149.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, россия, джо байден