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Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс
Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс - 04.07.2024, ПРАЙМ
Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс
Десятки специалистов по внешней политике оставили подписи под призывом не принимать Украину в НАТО. Они с тревогой отмечают, что этот шаг поставит под угрозу... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:37+0300
2024-07-04T12:37+0300
украина
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Десятки специалистов по внешней политике оставили подписи под призывом не принимать Украину в НАТО. Они с тревогой отмечают, что этот шаг поставит под угрозу США и их союзников, а также приведет к распаду всей коалиции, пишет Politico. Девятого июля открывается очередной саммит альянса, и накануне группа экспертов предупредила: если Украина войдет в состав организации, возможный российский удар задействует пятую статью устава. Согласно этому пункту, союзники обязаны защищать подвергшегося нападению члена.Дальнейшее продвижение Киева к членству, кроме того, грозит новыми сложностями: “это не только превратит Украину в арену затяжного противостояния между ведущими ядерными державами", но и докажет правоту Владимира Путина о том, что Москве противостоит весь Запад. Высказывались и иные мнения, обращает внимание издание. На прошлой неделе исследователи корпорации RAND порекомендовали озвучить Киеву ясные условия будущего членства. На этом фоне администрация президента США Джо Байдена не поддерживает немедленное принятие Киева в альянс, но хотела бы предложить стране некий “мостик”. Ранее информационное агентство DPA сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины.Полный текст читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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украина, нато, россия, джо байден
УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ, Джо Байден
12:37 04.07.2024
 
Украина "сломает" НАТО: ученые выступили против вступления Киева в альянс

Politico: 60 аналитиков выступили с призывом не принимать Украину в НАТО

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Десятки специалистов по внешней политике оставили подписи под призывом не принимать Украину в НАТО. Они с тревогой отмечают, что этот шаг поставит под угрозу США и их союзников, а также приведет к распаду всей коалиции, пишет Politico.
Девятого июля открывается очередной саммит альянса, и накануне группа экспертов предупредила: если Украина войдет в состав организации, возможный российский удар задействует пятую статью устава. Согласно этому пункту, союзники обязаны защищать подвергшегося нападению члена.
Дальнейшее продвижение Киева к членству, кроме того, грозит новыми сложностями: “это не только превратит Украину в арену затяжного противостояния между ведущими ядерными державами", но и докажет правоту Владимира Путина о том, что Москве противостоит весь Запад.
Высказывались и иные мнения, обращает внимание издание. На прошлой неделе исследователи корпорации RAND порекомендовали озвучить Киеву ясные условия будущего членства. На этом фоне администрация президента США Джо Байдена не поддерживает немедленное принятие Киева в альянс, но хотела бы предложить стране некий “мостик”.
Ранее информационное агентство DPA сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины.
Полный текст читайте на ИноСМИ>>>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины
Вчера, 14:41
 
УКРАИНАНАТОРОССИЯДжо Байден
 
 
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