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Байден заявил, что не откажется от участия в выборах
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах - 04.07.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах
Американский президент Джо Байден не планирует отказываться от участия в президентской гонке, о чем он заявил представителям демократического лагеря. Его словам | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T06:17+0300
2024-07-04T06:17+0300
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден не планирует отказываться от участия в президентской гонке, о чем он заявил представителям демократического лагеря. Его словам приводит издание Politico. "Позвольте сказать насколько возможно ясно, насколько возможно просто и прямо: я участвую… Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим", - цитирует газета американского лидера. Кроме того, издание отмечает, что Байден сделал такое заявление во время видеоконференции со своим штабом и национальным комитетом Демократической партии.Ранее западные СМИ упоминали планы группы законодателей-демократов призвать президента США выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. В Белом доме в свою очередь отметили, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. New York Times писала, что после июньских дебатов с кандидатом на пост главы государтва Дональдом Трампом состояние Байдена, которое и так показывало негативную динамику в последние месяцы, становится все более тревожным.В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC.
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сша, джо байден, выборы в сша
США, Джо Байден, выборы в США
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах
Politico: Байден заявил, что не откажется от участия в выборах и победит
ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден не планирует отказываться от участия в президентской гонке, о чем он заявил представителям демократического лагеря. Его словам приводит издание Politico.
"Позвольте сказать насколько возможно ясно, насколько возможно просто и прямо: я участвую… Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим", - цитирует газета американского лидера.
Кроме того, издание отмечает, что Байден сделал такое заявление во время видеоконференции со своим штабом и национальным комитетом Демократической партии.
Демократы задумали восстание против Байдена. Трампу это только на пользу
Ранее западные СМИ упоминали планы группы законодателей-демократов призвать президента США выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата.
В Белом доме в свою очередь отметили, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
New York Times писала, что после июньских дебатов с кандидатом на пост главы государтва Дональдом Трампом состояние Байдена, которое и так показывало негативную динамику в последние месяцы, становится все более тревожным.
В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению
экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC.