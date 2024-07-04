https://1prime.ru/20240704/ssha-849726138.html

Байден заявил, что не откажется от участия в выборах

Байден заявил, что не откажется от участия в выборах - 04.07.2024, ПРАЙМ

Байден заявил, что не откажется от участия в выборах

Американский президент Джо Байден не планирует отказываться от участия в президентской гонке, о чем он заявил представителям демократического лагеря. Его словам | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T06:17+0300

2024-07-04T06:17+0300

2024-07-04T06:17+0300

сша

джо байден

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668789_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_4d4aa32edcee9b24e7e764ab3af30f61.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден не планирует отказываться от участия в президентской гонке, о чем он заявил представителям демократического лагеря. Его словам приводит издание Politico. "Позвольте сказать насколько возможно ясно, насколько возможно просто и прямо: я участвую… Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим", - цитирует газета американского лидера. Кроме того, издание отмечает, что Байден сделал такое заявление во время видеоконференции со своим штабом и национальным комитетом Демократической партии.Ранее западные СМИ упоминали планы группы законодателей-демократов призвать президента США выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. В Белом доме в свою очередь отметили, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. New York Times писала, что после июньских дебатов с кандидатом на пост главы государтва Дональдом Трампом состояние Байдена, которое и так показывало негативную динамику в последние месяцы, становится все более тревожным.В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC.

https://1prime.ru/20240702/bayden-849652597.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, выборы в сша