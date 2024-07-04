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ВТБ открыл первый офис в Луганске
ВТБ открыл первый офис в Луганске - 04.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ открыл первый офис в Луганске
ВТБ открыл первый офис в Луганске, а до конца года начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщает пресс-служба кредитной организации. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:27+0300
2024-07-04T17:27+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. ВТБ открыл первый офис в Луганске, а до конца года начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщает пресс-служба кредитной организации. "ВТБ расширил географию офисной сети. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл офис в Луганске. Одновременно в городе заработало еще одно отделение ВТБ, а до конца года банк начнет обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке", — говорится в сообщении пресс-службы. Офис в Луганске, как отмечается, обслуживает розничных клиентов, в том числе по зарплатным проектам, и представителей малого и среднего бизнеса. "Сегодня мы открыли первый офис в Луганске, где предлагаем полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для жителей и предпринимателей республики. И это не просто новый офис. Это еще один важный этап интеграционного процесса региона в экономику страны, развитие банковской инфраструктуры, формирование стабильного рынка рабочих мест и, главное, конкурентного финансового предложения для россиян, проживающих в ЛНР", – приводятся в сообщении слова Костина. Офисная сеть ВТБ в настоящее время насчитывает более 1,3 тысячи точек, она доступна для 58 миллионов жителей России. Как сообщает пресс-служба, в рамках стратегии развития банк планирует значительно расширить свою сеть отделений. За три года количество точек увеличится на 40%, достигнув 1800 отделений по всей стране, включая небольшие города с населением от 50 тысяч человек. Развитие офисной сети и курьерского канала позволит в два раза повысить доступность обслуживания для россиян и охватить финансовыми услугами банка до 100 миллионов жителей страны.
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россия, втб, донецк, мариуполь, луганск
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Донецк, Мариуполь, ЛУГАНСК
ВТБ открыл первый офис в Луганске
ВТБ открыл первый офис в Луганске, до конца года откроет в Мариуполе и Донецке
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. ВТБ открыл первый офис в Луганске, а до конца года начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ расширил географию офисной сети. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл офис в Луганске. Одновременно в городе заработало еще одно отделение ВТБ, а до конца года банк начнет обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке", — говорится в сообщении пресс-службы.
Офис в Луганске, как отмечается, обслуживает розничных клиентов, в том числе по зарплатным проектам, и представителей малого и среднего бизнеса.
"Сегодня мы открыли первый офис в Луганске, где предлагаем полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для жителей и предпринимателей республики. И это не просто новый офис. Это еще один важный этап интеграционного процесса региона в экономику страны, развитие банковской инфраструктуры, формирование стабильного рынка рабочих мест и, главное, конкурентного финансового предложения для россиян, проживающих в ЛНР", – приводятся в сообщении слова Костина.
В ВТБ не ожидают коллапса на рынке жилья
Офисная сеть ВТБ в настоящее время насчитывает более 1,3 тысячи точек, она доступна для 58 миллионов жителей России.
Как сообщает пресс-служба, в рамках стратегии развития банк планирует значительно расширить свою сеть отделений. За три года количество точек увеличится на 40%, достигнув 1800 отделений по всей стране, включая небольшие города с населением от 50 тысяч человек. Развитие офисной сети и курьерского канала позволит в два раза повысить доступность обслуживания для россиян и охватить финансовыми услугами банка до 100 миллионов жителей страны.