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В Россию в первом полугодии вошли 15 зарубежных брендов - 05.07.2024, ПРАЙМ
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В Россию в первом полугодии вошли 15 зарубежных брендов
В Россию в первом полугодии вошли 15 зарубежных брендов - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Россию в первом полугодии вошли 15 зарубежных брендов
В первой половине 2024 года на российский рынок вышло 15 зарубежных брендов, причем чуть более половины - из Китая и Южной Кореи, говорится в сообщении CORE.XP. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:47+0300
2024-07-05T14:48+0300
бренд
россия
рынок
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В первой половине 2024 года на российский рынок вышло 15 зарубежных брендов, причем чуть более половины - из Китая и Южной Кореи, говорится в сообщении CORE.XP. В сообщении компании указывается, что рынок вышли семь китайских брендов: Tecno, Ellasay, Laurel, Baasploa, Casarte, Balabala и Candy. Также начали работать южнокорейский Josiny, турецкие Chakra и Mai Collection, итальянские Parpa и Rinascimento, Casa Moda (Германия), 7Saber (Узбекистан) и 22|11 cosmetics (Армения). "Доля европейских стран, превалирующих в структуре выхода международных брендов до 2022 года, сократилась до 20%. Снижение интереса европейского бизнеса (-62 процентного пункта с 2021 года) вызвано сдерживающим влиянием санкций и возросшими экономическими и репутационными рисками", - говорится в сообщении. Также в нем отмечается, что тренд на увеличение количества азиатских брендов на российском рынке продолжит развиваться в течение года.
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бренд, россия, рынок
бренд, РОССИЯ, Рынок
14:47 05.07.2024 (обновлено: 14:48 05.07.2024)
 
В Россию в первом полугодии вошли 15 зарубежных брендов

CORE.XP: на российский рынок в первом полугодии вышли 15 зарубежных брендов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В первой половине 2024 года на российский рынок вышло 15 зарубежных брендов, причем чуть более половины - из Китая и Южной Кореи, говорится в сообщении CORE.XP.
В сообщении компании указывается, что рынок вышли семь китайских брендов: Tecno, Ellasay, Laurel, Baasploa, Casarte, Balabala и Candy. Также начали работать южнокорейский Josiny, турецкие Chakra и Mai Collection, итальянские Parpa и Rinascimento, Casa Moda (Германия), 7Saber (Узбекистан) и 22|11 cosmetics (Армения).
"Доля европейских стран, превалирующих в структуре выхода международных брендов до 2022 года, сократилась до 20%. Снижение интереса европейского бизнеса (-62 процентного пункта с 2021 года) вызвано сдерживающим влиянием санкций и возросшими экономическими и репутационными рисками", - говорится в сообщении.
Также в нем отмечается, что тренд на увеличение количества азиатских брендов на российском рынке продолжит развиваться в течение года.
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