https://1prime.ru/20240705/groza-849845050.html

Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза

Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза - 05.07.2024, ПРАЙМ

Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза

Сильный дождь, гроза со шквалистым ветром — опасные условия не только для пешеходов, но и для водителей. О том, как в такой ситуации вести себя автомобилистам,... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:27+0300

2024-07-05T13:27+0300

2024-07-05T13:27+0300

авто

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Сильный дождь, гроза со шквалистым ветром — опасные условия не только для пешеходов, но и для водителей. О том, как в такой ситуации вести себя автомобилистам, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.Прежде всего, нельзя парковаться под деревьями во время грозы. В любой ствол может ударить молния, и велика вероятность, что оно рухнет на авто. Упасть оно может и от сильного порыва ветра. Лучше оставить автомобиль во дворе, где вокруг есть здания выше деревьев. От шквалистого ветка могут упасть и рекламные щиты, напомнил Кадаков.Если ливень с молниями настигли автомобиль в полях, то лучше продолжить путь и постараться выехать из грозовой зоны. А вот от крупного града лучше найти укрытие под эстакадами или на заправках под навесами. Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.

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