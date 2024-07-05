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Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза
Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза - 05.07.2024, ПРАЙМ
Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза
Сильный дождь, гроза со шквалистым ветром — опасные условия не только для пешеходов, но и для водителей. О том, как в такой ситуации вести себя автомобилистам,... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:27+0300
2024-07-05T13:27+0300
авто
погода
дождь
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Сильный дождь, гроза со шквалистым ветром — опасные условия не только для пешеходов, но и для водителей. О том, как в такой ситуации вести себя автомобилистам, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.Прежде всего, нельзя парковаться под деревьями во время грозы. В любой ствол может ударить молния, и велика вероятность, что оно рухнет на авто. Упасть оно может и от сильного порыва ветра. Лучше оставить автомобиль во дворе, где вокруг есть здания выше деревьев. От шквалистого ветка могут упасть и рекламные щиты, напомнил Кадаков.Если ливень с молниями настигли автомобиль в полях, то лучше продолжить путь и постараться выехать из грозовой зоны. А вот от крупного града лучше найти укрытие под эстакадами или на заправках под навесами. Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.
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авто, погода, дождь
Авто, погода, дождь
13:27 05.07.2024
 
Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза

"За рулем": нельзя ставить машины под деревьями в грозу, от града надо укрыться

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Сильный дождь, гроза со шквалистым ветром — опасные условия не только для пешеходов, но и для водителей. О том, как в такой ситуации вести себя автомобилистам, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.
Прежде всего, нельзя парковаться под деревьями во время грозы. В любой ствол может ударить молния, и велика вероятность, что оно рухнет на авто. Упасть оно может и от сильного порыва ветра. Лучше оставить автомобиль во дворе, где вокруг есть здания выше деревьев. От шквалистого ветка могут упасть и рекламные щиты, напомнил Кадаков.
Если ливень с молниями настигли автомобиль в полях, то лучше продолжить путь и постараться выехать из грозовой зоны. А вот от крупного града лучше найти укрытие под эстакадами или на заправках под навесами.
Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.
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