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Названа причина каждой пятой аварии в России - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Названа причина каждой пятой аварии в России
Названа причина каждой пятой аварии в России - 05.07.2024, ПРАЙМ
Названа причина каждой пятой аварии в России
Самый распространенный вид нарушений правил дорожного движения, которые стали причиной аварий, в разговоре с "Известиями" назвал начальник Главного управления... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:56+0300
2024-07-05T11:56+0300
авто
пдд
дтп
авария
водители
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Самый распространенный вид нарушений правил дорожного движения, которые стали причиной аварий, в разговоре с "Известиями" назвал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.Чаще всего за 2023 год водители на российских дорогах попадали в ДТП из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. По этой причине произошла почти каждая пятая авария.В мае в правительстве поддержали введение ответственности за опасную езду. Законопроект предлагает дополнить главу 12 КоАП новой статьей. Так, за нарушение ПДД, которое выражается в опасном вождении, будет введена административная ответственность.
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авто, пдд, дтп, авария, водители
Авто, ПДД, ДТП, авария, водители
11:56 05.07.2024
 
Названа причина каждой пятой аварии в России

Глава ГАИ: каждая пятая авария из-за несоответствия скорости условиям движения

© РИА Новости . Артем Пучков | Перейти в медиабанкДТП с участием актера М. Ефремова
ДТП с участием актера М. Ефремова - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Артем Пучков
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Самый распространенный вид нарушений правил дорожного движения, которые стали причиной аварий, в разговоре с "Известиями" назвал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Чаще всего за 2023 год водители на российских дорогах попадали в ДТП из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. По этой причине произошла почти каждая пятая авария.
В мае в правительстве поддержали введение ответственности за опасную езду. Законопроект предлагает дополнить главу 12 КоАП новой статьей. Так, за нарушение ПДД, которое выражается в опасном вождении, будет введена административная ответственность.
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