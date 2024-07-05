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Названа причина каждой пятой аварии в России

Названа причина каждой пятой аварии в России - 05.07.2024, ПРАЙМ

Названа причина каждой пятой аварии в России

Самый распространенный вид нарушений правил дорожного движения, которые стали причиной аварий, в разговоре с "Известиями" назвал начальник Главного управления... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:56+0300

2024-07-05T11:56+0300

2024-07-05T11:56+0300

авто

пдд

дтп

авария

водители

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Самый распространенный вид нарушений правил дорожного движения, которые стали причиной аварий, в разговоре с "Известиями" назвал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.Чаще всего за 2023 год водители на российских дорогах попадали в ДТП из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. По этой причине произошла почти каждая пятая авария.В мае в правительстве поддержали введение ответственности за опасную езду. Законопроект предлагает дополнить главу 12 КоАП новой статьей. Так, за нарушение ПДД, которое выражается в опасном вождении, будет введена административная ответственность.

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авто, пдд, дтп, авария, водители