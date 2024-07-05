https://1prime.ru/20240705/ugon-849843563.html
Эксперты назвали три самые угоняемые марки автомобилей в стране
Эксперты назвали три самые угоняемые марки автомобилей в стране - 05.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали три самые угоняемые марки автомобилей в стране
Данные "Страхового дома ВСК" свидетельствуют о заметном снижении угонов в первом полугодии 2024 года в России. Чаще всего похищали автомобили ВАЗ (более... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:52+0300
2024-07-05T12:52+0300
2024-07-05T12:52+0300
авто
угон
kia
lada vesta
hyundai
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дагестан
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Данные "Страхового дома ВСК" свидетельствуют о заметном снижении угонов в первом полугодии 2024 года в России. Чаще всего похищали автомобили ВАЗ (более половины всех случаев), Hyundai и Kia (по 13 процентов), пишет автопортал Quto.В антирейтинге отечественных машин лидирует модель Vesta. При этом специалисты обращают внимание на взрывной рост краж не по месту страхования — с прошлогодних 6 до 67 процентов в 2024 году. Чаще всего автоугоны случаются во время междугородних поездок. Больше всего таких случаев зафиксировано в Дагестане. Самая высокая доля угонов в первом полугодии пришлась на март (53%) и апрель (20%). Ранее в компании "Абсолют Страхование" рассказали, что в 2024 году они не зафиксировали ни одного случая угона машин китайских брендов. Однако эксперты ожидают, что в скором времени частота таких преступлений начнет приближаться к показателям прежних классических моделей.
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авто, угон, kia, lada vesta, hyundai, toyota, дагестан, москва
Авто, Угон, Kia, Lada Vesta, Hyundai, Toyota, Дагестан, МОСКВА
Эксперты назвали три самые угоняемые марки автомобилей в стране
"Страховой дом ВСК": чаще всего в России угоняют ВАЗ, Hyundai и Kia