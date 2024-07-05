https://1prime.ru/20240705/ukraina-849838629.html

Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой

Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой - 05.07.2024, ПРАЙМ

Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой

На Украине началась широкая модернизация инфраструктуры железнодорожных путей с прицелом на европейский стандарт. Эксперты называют проект нереалистичным и... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:23+0300

2024-07-05T11:23+0300

2024-07-05T11:37+0300

спецоперация на украине

украина

железные дороги

модернизация

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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. На Украине началась широкая модернизация инфраструктуры железнодорожных путей с прицелом на европейский стандарт. Эксперты называют проект нереалистичным и финансово нецелесообразным, однако отказ от него чреват стратегическими последствиями для Киева, положение которого сегодня практически полностью зависит от военной помощи Запада. Об этом рассказывается в публикации Foreign Policy.Как напоминают авторы статьи, в условиях боевых действий по железным дорогам к передовой перевозятся военнослужащие и вооружение, в Киев доставляются многочисленные иностранные делегации, а из Киева — большое количество грузов. Поэтому Украине необходимо перевести доставшиеся от СССР железнодорожные пути с широкой колеей (а с ними локомотивы и вагоны) на более узкие европейские стандарты.Отмечается, что из-за разницы в стандартах состав, идущий, к примеру, из Варшавы в Киев, на границе должен регулировать ширину оси между колесами – а на это означает задержку на несколько часов.Во избежание этого сегодня на Украине прокладывают сотни железнодорожных путей европейской колеи. Однако эксперты предупреждают: поскольку по всей территории страны проходят тысячи километров ширококолейных железных дорог, заменить все пути - нереалистичная и финансово нецелесообразная задача, говорится в статье.Авторы материала приводят оценку Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка, согласно которой стоимость модернизации всего одного километра украинских железных дорог составит около €1 млн, а перевод на европейскую ширину колеи может стоить в восемь раз больше.В то же время в материале утверждается, что отказ от этого модернизационного проекта чреват самыми негативными последствиями для Украины. Ее положение сегодня фактически полностью зависит от военной помощи западных государств, а следовательно, задержки на границе могут отразиться на эффективности поставок оружия и боеприпасов.

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украина, железные дороги, модернизация, европа