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Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой
Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой - 05.07.2024, ПРАЙМ
Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой
На Украине началась широкая модернизация инфраструктуры железнодорожных путей с прицелом на европейский стандарт. Эксперты называют проект нереалистичным и... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:23+0300
2024-07-05T11:23+0300
2024-07-05T11:37+0300
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. На Украине началась широкая модернизация инфраструктуры железнодорожных путей с прицелом на европейский стандарт. Эксперты называют проект нереалистичным и финансово нецелесообразным, однако отказ от него чреват стратегическими последствиями для Киева, положение которого сегодня практически полностью зависит от военной помощи Запада. Об этом рассказывается в публикации Foreign Policy.Как напоминают авторы статьи, в условиях боевых действий по железным дорогам к передовой перевозятся военнослужащие и вооружение, в Киев доставляются многочисленные иностранные делегации, а из Киева — большое количество грузов. Поэтому Украине необходимо перевести доставшиеся от СССР железнодорожные пути с широкой колеей (а с ними локомотивы и вагоны) на более узкие европейские стандарты.Отмечается, что из-за разницы в стандартах состав, идущий, к примеру, из Варшавы в Киев, на границе должен регулировать ширину оси между колесами – а на это означает задержку на несколько часов.Во избежание этого сегодня на Украине прокладывают сотни железнодорожных путей европейской колеи. Однако эксперты предупреждают: поскольку по всей территории страны проходят тысячи километров ширококолейных железных дорог, заменить все пути - нереалистичная и финансово нецелесообразная задача, говорится в статье.Авторы материала приводят оценку Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка, согласно которой стоимость модернизации всего одного километра украинских железных дорог составит около €1 млн, а перевод на европейскую ширину колеи может стоить в восемь раз больше.В то же время в материале утверждается, что отказ от этого модернизационного проекта чреват самыми негативными последствиями для Украины. Ее положение сегодня фактически полностью зависит от военной помощи западных государств, а следовательно, задержки на границе могут отразиться на эффективности поставок оружия и боеприпасов.
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украина, железные дороги, модернизация, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, железные дороги, модернизация, ЕВРОПА
Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой
Foreign Policy: Украина пытается привязать себя к Европе железнодорожными путями
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ.
На Украине началась широкая модернизация инфраструктуры железнодорожных путей с прицелом на европейский стандарт. Эксперты называют проект нереалистичным и финансово нецелесообразным, однако отказ от него чреват стратегическими последствиями для Киева, положение которого сегодня практически полностью зависит от военной помощи Запада. Об этом рассказывается в публикации Foreign Policy
.
Как напоминают авторы статьи, в условиях боевых действий по железным дорогам к передовой перевозятся военнослужащие и вооружение, в Киев доставляются многочисленные иностранные делегации, а из Киева — большое количество грузов. Поэтому Украине необходимо перевести доставшиеся от СССР железнодорожные пути с широкой колеей (а с ними локомотивы и вагоны) на более узкие европейские стандарты.
Отмечается, что из-за разницы в стандартах состав, идущий, к примеру, из Варшавы в Киев, на границе должен регулировать ширину оси между колесами – а на это означает задержку на несколько часов.
Во избежание этого сегодня на Украине прокладывают сотни железнодорожных путей европейской колеи. Однако эксперты предупреждают: поскольку по всей территории страны проходят тысячи километров ширококолейных железных дорог, заменить все пути - нереалистичная и финансово нецелесообразная задача, говорится в статье.
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Авторы материала приводят оценку Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка, согласно которой стоимость модернизации всего одного километра украинских железных дорог составит около €1 млн, а перевод на европейскую ширину колеи может стоить в восемь раз больше.
В то же время в материале утверждается, что отказ от этого модернизационного проекта чреват самыми негативными последствиями для Украины. Ее положение сегодня фактически полностью зависит от военной помощи западных государств, а следовательно, задержки на границе могут отразиться на эффективности поставок оружия и боеприпасов.