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Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР - 06.07.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T13:37+0300
2024-07-06T13:37+0300
2024-07-06T13:38+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск "Центр" "в результате активных действий" взяли под контроль Сокол в ДНР и "улучшили тактическое положение".
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вс рф, освобождение, днр
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Освобождение, ДНР
Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: российские войска взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск "Центр" "в результате активных действий" взяли под контроль Сокол в ДНР и "улучшили тактическое положение".
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР