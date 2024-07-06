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Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР - 06.07.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T13:37+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск "Центр" "в результате активных действий" взяли под контроль Сокол в ДНР и "улучшили тактическое положение".
https://1prime.ru/20240629/svo-849599449.html
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вс рф, освобождение, днр
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Освобождение, ДНР
13:37 06.07.2024 (обновлено: 13:38 06.07.2024)
 
Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск "Центр" "в результате активных действий" взяли под контроль Сокол в ДНР и "улучшили тактическое положение".
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
29 июня, 13:49
 
Спецоперация на УкраинеВС РФОсвобождениеДНР
 
 
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