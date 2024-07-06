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Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР - 06.07.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T13:37+0300

2024-07-06T13:37+0300

2024-07-06T13:38+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, передает МО России.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск "Центр" "в результате активных действий" взяли под контроль Сокол в ДНР и "улучшили тактическое положение".

https://1prime.ru/20240629/svo-849599449.html

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вс рф, освобождение, днр