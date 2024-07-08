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Раскрыты планы на серийное производство Aurus Senat

Раскрыты планы на серийное производство Aurus Senat - 08.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыты планы на серийное производство Aurus Senat

Серийное производство новой водородной версии Aurus Senat планируется начать к 2029 году, стоимость автомобиля не будет превышать бензиновые аналоги, сообщил... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:43+0300

2024-07-08T12:43+0300

2024-07-08T12:44+0300

aurus

авто

водород

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Серийное производство новой водородной версии Aurus Senat планируется начать к 2029 году, стоимость автомобиля не будет превышать бензиновые аналоги, сообщил РИА Новости исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП "НАМИ" Денис Ендачев. "Это инновационный продукт, который сочетает в себе все преимущества электромобиля. Но при этом у электромобилей есть ряд недостатков: долгое время зарядки, уменьшение пробега на одной зарядке при низких температурах. В этом автомобиле сочетаются все плюсы электромобиля, при этом время заправки составляет менее одной минуты и пробег на одной заправке составляет более 800 километров. Таким образом, задачи, которые в электромобилях сейчас не решены, мы в данном автомобиле решили", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время прототип проходит испытания при низких (до минус 45 градусов) и высоких (до плюс 45 градусов) температурах, а также в горной местности. "Мы видим очень хорошие результаты, все наши ожидания и наши расчеты, которые мы проводили, подтверждаются", - отметил Ендачев. Он добавил, что в течении пяти лет будет создана сеть заправочных водородных станций в мегаполисах и на федеральных трассах. Так, по словам Ендачева, два проекта - по созданию водородного автомобиля и развитию инфраструктуры для него - развиваются параллельно. "Наша цель - стоимость автомобиля должна быть не выше бензиновых или дизельных аналогов... Сроки, которые сейчас по проекту, - порядка пяти лет выход на массовое серийное производство. Первые автомобили появятся раньше, затем плавно будет наращиваться (производство)", - сказал собеседник агентства.

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aurus, авто, водород