https://1prime.ru/20240708/haval--849915395.html
Haval раскрыл характеристики нового H9 для России
Haval раскрыл характеристики нового H9 для России - 08.07.2024, ПРАЙМ
Haval раскрыл характеристики нового H9 для России
Вскоре в России появится новый китайский внедорожник с переработанным внешним и внутренним оформлением, семиместной компоновкой салона, а также бензиновым и... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:33+0300
2024-07-08T15:33+0300
2024-07-08T15:33+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вскоре в России появится новый китайский внедорожник с переработанным внешним и внутренним оформлением, семиместной компоновкой салона, а также бензиновым и дизельными двигателями. Портал Quto рассказал подробности о новинке. Продажи нового Haval H9 в России стартуют в третьем квартале 2024-го. Модель оснащена двухлитровым наддувным бензиновым двигателем мощностью 218 лошадиных сил и турбодизелем объемом 2,4 литра, выдающим 184 силы. С первым сочетается восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия, со вторым — 9-диапазонный "автомат". Привод — полный. Объем багажника - 1598 литров. Ранее стало известно, что доля автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники) составила больше половины авторынка России в мае. В период с января по май российские покупатели приобрели 408,6 тысячи кроссоверов, что составило 69% от общего числа проданных автомобилей.
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, haval, внедорожники
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, Haval, внедорожники
Haval раскрыл характеристики нового H9 для России
Quto: продажи нового Haval H9 в России стартуют в третьем квартале 2024-го