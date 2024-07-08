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Армия российского союзника пересела на китайские вездеходы - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Армия российского союзника пересела на китайские вездеходы
Армия российского союзника пересела на китайские вездеходы - 08.07.2024, ПРАЙМ
Армия российского союзника пересела на китайские вездеходы
Парад в честь Дня независимости Белоруссии принимали на китайских кабриолетах Hongqi L5. За МАЗами с реактивной залповой системой "Белград" последовал китайский | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:11+0300
2024-07-08T12:11+0300
авто
внедорожники
китайские авто
белоруссия
армия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Парад в честь Дня независимости Белоруссии принимали на китайских кабриолетах Hongqi L5. За МАЗами с реактивной залповой системой "Белград" последовал китайский вездеход Dongfeng Mengshi EQ2058, обратил внимание журнал Quto.Премиальный Hongqi L5 производят в Китае, но в Белоруссии сборка тоже налажена. Dongfeng Mengshi EQ2058 — это семейство китайских военных внедорожников.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБелорусам также доступны Great Wall King Kong Poer с двухлитровыми дизельным и бензиновым моторами на 150 либо 190 лошадиных сил. Стоимость пикапа начинается от 110 тысяч белорусских рублей (2,97 миллиона российских). Это примерно на 200 тысяч дешевле, чем в России. Ранее премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. В комплектации Comfort кроссовер доступен с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. Привод автомобиля в данной версии — передний. Стоимость - 3,9 миллиона рублей.
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авто, внедорожники, китайские авто, белоруссия, армия
Авто, внедорожники, китайские авто, БЕЛОРУССИЯ, армия
12:11 08.07.2024
 
Армия российского союзника пересела на китайские вездеходы

Quto: у белорусской армии появились китайские пикапы и вездеходы

© Unsplash/Egor KunovskyВид на Минск, Белоруссия
Вид на Минск, Белоруссия
© Unsplash/Egor Kunovsky
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Парад в честь Дня независимости Белоруссии принимали на китайских кабриолетах Hongqi L5. За МАЗами с реактивной залповой системой "Белград" последовал китайский вездеход Dongfeng Mengshi EQ2058, обратил внимание журнал Quto.
Премиальный Hongqi L5 производят в Китае, но в Белоруссии сборка тоже налажена. Dongfeng Mengshi EQ2058 — это семейство китайских военных внедорожников.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Белорусам также доступны Great Wall King Kong Poer с двухлитровыми дизельным и бензиновым моторами на 150 либо 190 лошадиных сил. Стоимость пикапа начинается от 110 тысяч белорусских рублей (2,97 миллиона российских). Это примерно на 200 тысяч дешевле, чем в России.
Ранее премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. В комплектации Comfort кроссовер доступен с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. Привод автомобиля в данной версии — передний. Стоимость - 3,9 миллиона рублей.
Китайский премиум-внедорожник Hongqi
Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер
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Автовнедорожникикитайские автоБЕЛОРУССИЯармия
 
 
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