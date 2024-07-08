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Не успел опомниться: суд запретил Байдену играть с газом

Не успел опомниться: суд запретил Байдену играть с газом - 08.07.2024, ПРАЙМ

Не успел опомниться: суд запретил Байдену играть с газом

Решение Байдена по экспорту СПГ всколыхнуло американский энергетический рынок. Наблюдатели указывают: вся эта история – мощный сигнал Европе о том, что... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T04:04+0300

2024-07-08T04:04+0300

2024-07-08T04:04+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Решение Байдена по экспорту СПГ всколыхнуло американский энергетический рынок. Наблюдатели указывают: вся эта история – мощный сигнал Европе о том, что американские поставщики в любой момент могут создать искусственный дефицит газа. Там уже начали осознавать: зависимость от СПГ оказалась настоящей ловушкой.Возмутительная атака на энергетикуВ марте американский нефтегазовый рынок пришел в ярость из-за решения Джо Байдена. Президент США подписал запрет на выдачу лицензий на новые СПГ-проекты. Это была несомненная победа климатических групп, требовавших остановить строительство предприятий на побережье Мексиканского залива. Байдена обвинили в том, что он "уступил давлению радикалов-экстремистов" и совершил "возмутительную атаку на американскую энергетику".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕще десять лет назад экспорта сжиженного газа из США не было вовсе, а в 2022 году страна стала крупнейшим поставщиком СПГ в мире, доведя свои экспортные мощности до 2 миллиардов кубометров в сутки.Запрет сулил огромные убытки американским компания, под вопросом оказались планы по реализации многомиллиардных программ. Пересмотр должен был коснуться десятков проектов, на которые подали заявки, но еще не получили одобрения. В их числе CP2 — огромный завод СПГ в Луизиане мощностью 20 миллионов тонн в год с пиковой производительностью в 24 миллиона тонн. Власти 16 американских штатов подали иск, требуя отменить бессрочный запрет.Ненадежный поставщикРешение Байдена шокировало не только внутренний рынок, но и Европу, куда уходит больше 60% американского СПГ-экспорта. Вашингтон повторял, что поставки будут стабильны: отгрузят, сколько потребуется. И если до Украины американский СПГ занимал четверть в европейском газовом импорте, теперь – половину. Новая зависимость – налицо.Но прямые выпады против США позволяли себе только оппозиционные политики. Например, член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, раскритиковавший решение Байдена.Нынешний американский президент, по его словам, ставит "идеологию климатической истерии выше международных торговых отношений. И все это "существенно отличается от проверенных временем германо-российских сделок".И европейцы действительно ощутили последствия. В мае, по данным консалтинговой компании ICIS, на СПГ из США пришлось всего 14% европейского газового импорта — самый низкий показатель с августа 2022-го. А российские поставки превысили американские на один процент. Эксперты, однако, объяснили это ремонтом двух технологических линий завода Freeport и одной — Cameron LNG.Но техобслуживание не единственная причина. Приближающиеся президентские выборы вынудили американцев осторожничать, и не брать на себя дополнительные экспортные контрактные обязательства, даже краткосрочные. Не зная, чего ждать дальше американские производители начали заполнять имеющиеся хранилища, и перенаправлять СПГ на внутренний рынок.Торговая ассоциация EuroGas написала в Белый дом, призывав отменить запрет, и предупредив о рисках возврата к "рекордно высоким ценам"Быстро отменилиВ итоге введенный администрацией Байдена запрет на экспорт СПГ был снят судом штата Луизиана, сообщила 1 июля газета Hill. "Суд удовлетворит ходатайство истцов о предварительном судебном запрете и вынесет постановление о том, чтобы запрет на экспорт СПГ был снят в полном объеме", — сказал судья Джеймс Кейн.Суд постановил, что пауза в экспорте приносит непоправимый ущерб штатам Луизиана, Техас и Западная Вирджиния "в связи с потерей доходов, доли рынка и лишения процессуального права". Штат Техас, действительно, потерял бы сотни миллионов долларов.Как отмечают наблюдатели, иск стал компромиссом для обеих сторон – демократов, диктующих "зеленую" повестку и отказ от традиционного сырья, и республиканцев, которые часто представляют штаты с большими запасами нефти и природного газа, лоббируют торговлю традиционным сырьем."Ведь Байден прежде заявил - мы не уступим особым интересам. Вполне возможно, он имел ввиду именно лоббистов ископаемого топлива. Но уже в краткосрочной перспективе сокращение экспорта СПГ из США могло заставить покупателей искать поставки у других производителей и в большей степени полагаться на менее чистые виды топлива, например, уголь", - отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Оказались в заложникахДля Европы, cитуация, казалось бы, благоприятная. Но благоприятная не значит стабильная. За переход с российского трубопроводного газа на американский СПГ пришлось очень дорого заплатить.Нынешний запрет уже позволил США создать временный дефицит газа в Европе. В дальнейшем накопившиеся запасы американцы могут продать Старому Свету по более высоким ценам, указывает Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН."Не исключено, что это приведет к очередной волне закрытия многострадального малого и среднего бизнеса по всей Европе. Но американскую сторону подобная ситуация только воодушевляет, так как европейский бизнес активно перемещает свои производственные мощности в США, чем помогает в решении вечной проблемы безработицы, налоговых сборов с бизнеса" - поясняет экономист.Европа оказалась в уязвимом положении в части поставок энергоносителей, так как слишком полагается на один источник, ей следует извлечь уроки из своих прошлых ошибок и перестать чрезмерно полагаться на США, предупреждают аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). в своем недавнем отчете.Приветствуя американский СПГ, европейские компании быстро расширили портовую инфраструктуру и построили заводы по регазификации. А также заключили множество краткосрочных контрактов на поставку СПГ с американскими фирмами. С одной стороны, это дает опеределенную гибкость в условиях распространения возобновляемых источников энергии. С другой – нет понимания того, по каким ценам придется покупать газ, и откуда его придется брать через пять или десять лет, отмечает Politico.Любые паузы в экспорте СПГ из США, будут провоцировать все более острые разногласия в ЕС по поводу энергетической безопасности. Само решение Байдена показало: никаких гарантий, США волнует свой собственный рынок, но никак не европейский. Заняв роль доминирующего поставщика Вашингтон получил еще больше возможностей для манипуляций.

https://1prime.ru/20240621/spg-849379769.html

https://1prime.ru/20240418/udobreniya-847470774.html

https://1prime.ru/20240617/gaz-849191096.html

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

джо байден, сша, ес, спг, поставки спг, газ