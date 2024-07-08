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Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать
Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать - 08.07.2024, ПРАЙМ
Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать
За некоторые модификации авто его владельцу грозит штраф или даже запрет эксплуатации. При этом есть вполне безопасные изменения, их порталу "На автотрассе"... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:29+0300
2024-07-08T12:29+0300
2024-07-08T12:29+0300
авто
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. За некоторые модификации авто его владельцу грозит штраф или даже запрет эксплуатации. При этом есть вполне безопасные изменения, их порталу "На автотрассе" перечислил представитель ГАИ.Можно устанавливать литые диски любого дизайна, если их размер соответствует указанному в документации на автомобиль. При этом шины нестандартного размера, а также установка колес разного размера на одну ось, запрещены, напомнил собеседник портала. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДопустима замена штатных ламп на аналоги с улучшенной светоотдачей. А также перетяжка руля, использование чехлов, массажеров, обогревателей сидений. Защита педалей стильными накладками и новые коврики – тоже не повод для штрафа. Однако любые изменения в конструкции автомобиля должны быть отражены в документации. Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства.
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авто, тюнинг, гаи, гибдд, штрафы гибдд
Авто, тюнинг, ГАИ, ГИБДД, штрафы ГИБДД
Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать
В ГАИ перечислили ТОП-3 доработки авто, за которые штраф не грозит