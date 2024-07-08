https://1prime.ru/20240708/tyuning--849908380.html

Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать

Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать - 08.07.2024, ПРАЙМ

Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать

За некоторые модификации авто его владельцу грозит штраф или даже запрет эксплуатации. При этом есть вполне безопасные изменения, их порталу "На автотрассе"... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:29+0300

2024-07-08T12:29+0300

2024-07-08T12:29+0300

авто

тюнинг

гаи

гибдд

штрафы гибдд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848245768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97416f922a65212ffcac76756c692306.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. За некоторые модификации авто его владельцу грозит штраф или даже запрет эксплуатации. При этом есть вполне безопасные изменения, их порталу "На автотрассе" перечислил представитель ГАИ.Можно устанавливать литые диски любого дизайна, если их размер соответствует указанному в документации на автомобиль. При этом шины нестандартного размера, а также установка колес разного размера на одну ось, запрещены, напомнил собеседник портала. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДопустима замена штатных ламп на аналоги с улучшенной светоотдачей. А также перетяжка руля, использование чехлов, массажеров, обогревателей сидений. Защита педалей стильными накладками и новые коврики – тоже не повод для штрафа. Однако любые изменения в конструкции автомобиля должны быть отражены в документации. Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства.

https://1prime.ru/20240528/akustika--848593744.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, тюнинг, гаи, гибдд, штрафы гибдд