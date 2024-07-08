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Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать
Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать - 08.07.2024, ПРАЙМ
Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать
За некоторые модификации авто его владельцу грозит штраф или даже запрет эксплуатации. При этом есть вполне безопасные изменения, их порталу "На автотрассе"... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:29+0300
2024-07-08T12:29+0300
авто
тюнинг
гаи
гибдд
штрафы гибдд
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. За некоторые модификации авто его владельцу грозит штраф или даже запрет эксплуатации. При этом есть вполне безопасные изменения, их порталу "На автотрассе" перечислил представитель ГАИ.Можно устанавливать литые диски любого дизайна, если их размер соответствует указанному в документации на автомобиль. При этом шины нестандартного размера, а также установка колес разного размера на одну ось, запрещены, напомнил собеседник портала. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДопустима замена штатных ламп на аналоги с улучшенной светоотдачей. А также перетяжка руля, использование чехлов, массажеров, обогревателей сидений. Защита педалей стильными накладками и новые коврики – тоже не повод для штрафа. Однако любые изменения в конструкции автомобиля должны быть отражены в документации. Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства.
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авто, тюнинг, гаи, гибдд, штрафы гибдд
Авто, тюнинг, ГАИ, ГИБДД, штрафы ГИБДД
12:29 08.07.2024
 
Гаишник объяснил, за какой тюнинг не будут штрафовать

В ГАИ перечислили ТОП-3 доработки авто, за которые штраф не грозит

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВиниловая графика на одном из автомобилей
Виниловая графика на одном из автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. За некоторые модификации авто его владельцу грозит штраф или даже запрет эксплуатации. При этом есть вполне безопасные изменения, их порталу "На автотрассе" перечислил представитель ГАИ.
Можно устанавливать литые диски любого дизайна, если их размер соответствует указанному в документации на автомобиль. При этом шины нестандартного размера, а также установка колес разного размера на одну ось, запрещены, напомнил собеседник портала.
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Допустима замена штатных ламп на аналоги с улучшенной светоотдачей. А также перетяжка руля, использование чехлов, массажеров, обогревателей сидений. Защита педалей стильными накладками и новые коврики – тоже не повод для штрафа. Однако любые изменения в конструкции автомобиля должны быть отражены в документации.
Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства.
Сотрудники ДПС - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине
28 мая, 11:44
 
АвтотюнингГАИГИБДДштрафы ГИБДД
 
 
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