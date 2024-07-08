https://1prime.ru/20240708/vaz-2108-849910826.html

"Ошибки повторять нельзя": почему ВАЗ-2108 сначала никто не хотел покупать

"Ошибки повторять нельзя": почему ВАЗ-2108 сначала никто не хотел покупать - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Ошибки повторять нельзя": почему ВАЗ-2108 сначала никто не хотел покупать

В 1984 году на АвтоВАЗе никто не сомневался, что новую передовую модель ВАЗ-2108 захочет приобрести большинство автолюбителей. Однако автолюбители в своей массе | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T13:34+0300

2024-07-08T13:34+0300

2024-07-08T14:41+0300

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. В 1984 году на АвтоВАЗе никто не сомневался, что новую передовую модель ВАЗ-2108 захочет приобрести большинство автолюбителей. Однако автолюбители в своей массе сначала встретили "восьмерку" в штыки. Почему так случилось и как этого избежать, рассказывается в публикации "За рулем".Отмечается, что первое впечатление у автомобильной публики от "восьмерки" было однозначно негативным."В "восьмерке" раздражало все", - говорится в статье.В частности, сразу же возникли претензии к слишком широким дверям, которыми было неудобно пользоваться на тесных парковках, и даже к дверным ручкам: вместо утопленных ручек в новой модели появились выступающие наружу конструкции с непонятным крючком внутри.Также вызывали нарекания и то, что внутрисалонное зеркало было приклеенным к стеклу – это исключало возможность ремонта, и не раскладывающиеся на ночлег сидения. При этом "эталонная жигулевская коробка передач", как ее называет издание, исчезла, и вместо первой передачи у многих часто включалась задняя, а для регулировки клапанов требовались "какие-то шайбы".Но со временем публика все же распробовала "восьмерку". Первыми ее прелести оценили молодые автовладельцы. Ведь ВАЗ-2108, по данным авторов статьи, обгоняла на шоссе просто всех, прекрасно управлялась на дорогах чуть ли ни любого качества, а расход топлива при этом был значительно ниже, чем у классический моделей АвтоВАЗа.Позднее к ней привыкли и автомеханики, признав, что "восьмерку" проще обслуживать, чем другие вазовские автомобили. В итоге постепенно она полюбилась и многим автомобилистам старшего поколения.

https://1prime.ru/20240704/granta-849753711.html

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