Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240709/aes-849949192.html
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС
Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:21+0300
2024-07-09T14:29+0300
россия
индия
алексей лихачев
росатом
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев."Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.Россия также готова представить Индии руководство строительством малых АЭС по проектам "Росатома".
https://1prime.ru/20240709/tekhzadanie-849942336.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_833c12988c87c329b08f23236d893b09.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, алексей лихачев, росатом, аэс
РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС
14:21 09.07.2024 (обновлено: 14:29 09.07.2024)
 
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС

Лихачев: РФ предлагает Индии локализацию в рамках партнерства по малым АЭС

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.
Россия также готова представить Индии руководство строительством малых АЭС по проектам "Росатома".
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200
12:16
 
РОССИЯИНДИЯАлексей ЛихачевРосатомАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала