https://1prime.ru/20240709/aes-849949192.html

Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС

Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ

Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС

Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:21+0300

2024-07-09T14:21+0300

2024-07-09T14:29+0300

россия

индия

алексей лихачев

росатом

аэс

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев."Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.Россия также готова представить Индии руководство строительством малых АЭС по проектам "Росатома".

https://1prime.ru/20240709/tekhzadanie-849942336.html

индия

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россия, индия, алексей лихачев, росатом, аэс