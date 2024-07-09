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Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС
Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:21+0300
2024-07-09T14:21+0300
2024-07-09T14:29+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев."Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.Россия также готова представить Индии руководство строительством малых АЭС по проектам "Росатома".
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россия, индия, алексей лихачев, росатом, аэс
РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС
Россия предлагает Индии глубокую локализацию в партнерстве по малым АЭС
Лихачев: РФ предлагает Индии локализацию в рамках партнерства по малым АЭС
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.
Россия также готова представить Индии руководство строительством малых АЭС по проектам "Росатома".
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200