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ГД во II чтении поддержала индексацию акцизов на авто, мотоциклы и бензин

ГД во II чтении поддержала индексацию акцизов на авто, мотоциклы и бензин - 09.07.2024, ПРАЙМ

ГД во II чтении поддержала индексацию акцизов на авто, мотоциклы и бензин

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:24+0300

2024-07-09T14:24+0300

2024-07-09T14:24+0300

налоги

акциз

авто

госдума

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на ближайшие три года. Третье чтение запланировано на 10 июля. Эти изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на 2025 год составит 15 755 рублей за тонну, на 2026 год – 16 385 рублей, на 2027 год – 17 040 рублей; на бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно; на дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей. Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается на 2025 год в размере 6 940 рублей за тонну, на 2026 год – 7 218 рублей, на 2027 год – 7 507 рублей. Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз в 2025 году составит 583 рубля за лошадиную силу, в 2026 году – 606 рублей, в 2027 году - 630 рублей. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз на 2025 год составит 61 рубль за лошадиную силу, на 2026 год - 63 рубля, на 2027 год - 66 рублей; до 200 лошадиных сил включительно - 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно; до 300 лошадиных сил включительно - 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля; до 400 лошадиных сил – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль; до 500 лошадиных сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля. Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно.

https://1prime.ru/20240624/minfin-849447927.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акциз, авто, госдума