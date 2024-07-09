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В РОАД подсчитали, сколько россияне потратили на покупку авто
В РОАД подсчитали, сколько россияне потратили на покупку авто - 09.07.2024, ПРАЙМ
В РОАД подсчитали, сколько россияне потратили на покупку авто
В первые полгода текущего года россияне потратили на покупку автомобилей порядка 6,93 миллиарда рублей. Об этом в рамках пресс-конференции заявил президент... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:38+0300
2024-07-09T12:38+0300
2024-07-09T12:38+0300
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В первые полгода текущего года россияне потратили на покупку автомобилей порядка 6,93 миллиарда рублей. Об этом в рамках пресс-конференции заявил президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин.Отмечается, что только 37 процентов, т.е. 2,59 миллиарда рублей, были потрачены на новые автомобили. Подщеколдин также заметил, что 2024 год закончится ростом автомобильного рынка до уровня 15 триллионов рублей.В предыдущем году емкость рынка составляла 12,64 триллиона рублей и только 27 процентов этой суммы, т.е. 3,37 миллиарда рублей, пришлись на новые автомобили.Кроме того, в России наблюдается снижение покупательской способности граждан, однако стоимость автомобилей неуклонно растет, заключил он.
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россия, авто
В РОАД подсчитали, сколько россияне потратили на покупку авто
Подщеколдин: россияне потратили на покупку авто 6,93 млрд руб за полгода
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
В первые полгода текущего года россияне потратили на покупку автомобилей порядка 6,93 миллиарда рублей. Об этом в рамках пресс-конференции заявил
президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин.
Отмечается, что только 37 процентов, т.е. 2,59 миллиарда рублей, были потрачены на новые автомобили. Подщеколдин также заметил, что 2024 год закончится ростом автомобильного рынка до уровня 15 триллионов рублей.
В предыдущем году емкость рынка составляла 12,64 триллиона рублей и только 27 процентов этой суммы, т.е. 3,37 миллиарда рублей, пришлись на новые автомобили.
Кроме того, в России наблюдается снижение покупательской способности граждан, однако стоимость автомобилей неуклонно растет, заключил он.
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