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"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года
"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года
"Соллерс" решил начать выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце 2024 года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика. | 09.07.2024, ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" решил начать выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце 2024 года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика. Новинка была презентована на международной промышленной выставке "Иннопром". "Мы приняли решение запускать ST8 сразу на производстве в Ульяновске в конце 2024 года", - сообщила Каика.
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авто, sollers
Авто, Sollers
12:48 09.07.2024 (обновлено: 13:01 09.07.2024)
 
"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года

"Соллерс" начнет выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" решил начать выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце 2024 года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика.
Новинка была презентована на международной промышленной выставке "Иннопром".
"Мы приняли решение запускать ST8 сразу на производстве в Ульяновске в конце 2024 года", - сообщила Каика.
 
АвтоSollers
 
 
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