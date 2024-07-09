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"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года
"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года
"Соллерс" решил начать выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце 2024 года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:48+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" решил начать выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце 2024 года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика. Новинка была презентована на международной промышленной выставке "Иннопром". "Мы приняли решение запускать ST8 сразу на производстве в Ульяновске в конце 2024 года", - сообщила Каика.
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авто, sollers
"Соллерс" запустит выпуск новых пикапов в конце года
"Соллерс" начнет выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" решил начать выпуск новых пикапов ST8 на заводе в Ульяновске в конце 2024 года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика.
Новинка была презентована на международной промышленной выставке "Иннопром".
"Мы приняли решение запускать ST8 сразу на производстве в Ульяновске в конце 2024 года", - сообщила Каика.