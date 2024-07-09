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Байден теряется при обсуждении международных проблем, пишет AP - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Байден теряется при обсуждении международных проблем, пишет AP
Байден теряется при обсуждении международных проблем, пишет AP - 09.07.2024, ПРАЙМ
Байден теряется при обсуждении международных проблем, пишет AP
Президент Джо Байден теряется, когда речь заходит о конкретных мерах по решению общемировых проблем, однако понимание повестки у него есть. Об этом агентству... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:21+0300
2024-07-09T15:21+0300
политика
джо байден
сша
здоровье
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент Джо Байден теряется, когда речь заходит о конкретных мерах по решению общемировых проблем, однако понимание повестки у него есть. Об этом агентству Associated Press сообщили высокопоставленные сотрудники его администрации."Президент демонстрирует глубокое понимание общих проблем (конфликта на Украине и угрозы со стороны Китая), но при обсуждении конкретных и поэтапных мер, которые страны или группы могут предпринять по поводу этих конфликтов, Байден в худшем случае терялся или не имел четкого представления о том, как на них реагировать", - сказано в сообщении.AP также приводит слова координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джона Кирби, который рассказал о подготовке лидера Белого дома к выступлению на саммите НАТО в Вашингтоне. По словам чиновника, пресс-конференция станет возможностью реабилитироваться после провальных дебатов. Ранее в июне Байден после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом начал кричать на журналистов и издавать непонятные звуки. Соответствующую видеозапись размещал Forbes Breaking News.
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джо байден, сша, здоровье
Политика, Джо Байден, США, Здоровье
15:21 09.07.2024
 
Байден теряется при обсуждении международных проблем, пишет AP

Associated Press: Байден теряется, обсуждая меры по международным проблемам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент Джо Байден теряется, когда речь заходит о конкретных мерах по решению общемировых проблем, однако понимание повестки у него есть. Об этом агентству Associated Press сообщили высокопоставленные сотрудники его администрации.
"Президент демонстрирует глубокое понимание общих проблем (конфликта на Украине и угрозы со стороны Китая), но при обсуждении конкретных и поэтапных мер, которые страны или группы могут предпринять по поводу этих конфликтов, Байден в худшем случае терялся или не имел четкого представления о том, как на них реагировать", - сказано в сообщении.
AP также приводит слова координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джона Кирби, который рассказал о подготовке лидера Белого дома к выступлению на саммите НАТО в Вашингтоне. По словам чиновника, пресс-конференция станет возможностью реабилитироваться после провальных дебатов.
Ранее в июне Байден после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом начал кричать на журналистов и издавать непонятные звуки. Соответствующую видеозапись размещал Forbes Breaking News.
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