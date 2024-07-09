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Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене
Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене - 09.07.2024, ПРАЙМ
Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене
Новейший спортивный седан BMW M5 теперь можно заказать и в России. Портал Auto.ru обратил внимание на предложения в Москве и Владивостоке, цены варьируются от... | 09.07.2024, ПРАЙМ
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авто
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Новейший спортивный седан BMW M5 теперь можно заказать и в России. Портал Auto.ru обратил внимание на предложения в Москве и Владивостоке, цены варьируются от 16 до 26 миллионов рублей. Новый "бумер" впервые получил гибридную силовую установку, отдача которой превышает 700 лошадиных сил, это рекорд для заряженной "пятерки". Компания BMW утверждает, что новый M5 способен разогнаться до 100 километров в чем всего за 3,4 секунды.В столице для заказа доступны BMW M5 в зеленом цвете за 26 миллионов рублей и в белом за 16 миллионов — во Владивостоке. Для сравнения: официальная начальная стоимость этой модели в США — 119 тысяч долларов, или 10,5 миллиона рублей по текущему курсу, пишет Motor.
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авто, спрос на легковые авто, bmw, цены, москва
Авто, спрос на легковые авто, BMW, цены, МОСКВА
12:34 09.07.2024 (обновлено: 12:50 09.07.2024)
 
Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене

Auto.ru: в России начались продажи нового BMW M5

© Фото : BMW MАвтомобиль BMW M5
Автомобиль BMW M5 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : BMW M
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Новейший спортивный седан BMW M5 теперь можно заказать и в России. Портал Auto.ru обратил внимание на предложения в Москве и Владивостоке, цены варьируются от 16 до 26 миллионов рублей.
Новый "бумер" впервые получил гибридную силовую установку, отдача которой превышает 700 лошадиных сил, это рекорд для заряженной "пятерки". Компания BMW утверждает, что новый M5 способен разогнаться до 100 километров в чем всего за 3,4 секунды.
В столице для заказа доступны BMW M5 в зеленом цвете за 26 миллионов рублей и в белом за 16 миллионов — во Владивостоке. Для сравнения: официальная начальная стоимость этой модели в США — 119 тысяч долларов, или 10,5 миллиона рублей по текущему курсу, пишет Motor.
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