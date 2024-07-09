https://1prime.ru/20240709/bmw--849943030.html

Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене

Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене - 09.07.2024, ПРАЙМ

Новейший BMW M5 уже можно заказать в России по впечатляющей цене

Новейший спортивный седан BMW M5 теперь можно заказать и в России. Портал Auto.ru обратил внимание на предложения в Москве и Владивостоке, цены варьируются от... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:34+0300

2024-07-09T12:34+0300

2024-07-09T12:50+0300

авто

спрос на легковые авто

bmw

цены

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849943452_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_853a91e0a30835df2c3cafede7da6fc8.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Новейший спортивный седан BMW M5 теперь можно заказать и в России. Портал Auto.ru обратил внимание на предложения в Москве и Владивостоке, цены варьируются от 16 до 26 миллионов рублей. Новый "бумер" впервые получил гибридную силовую установку, отдача которой превышает 700 лошадиных сил, это рекорд для заряженной "пятерки". Компания BMW утверждает, что новый M5 способен разогнаться до 100 километров в чем всего за 3,4 секунды.В столице для заказа доступны BMW M5 в зеленом цвете за 26 миллионов рублей и в белом за 16 миллионов — во Владивостоке. Для сравнения: официальная начальная стоимость этой модели в США — 119 тысяч долларов, или 10,5 миллиона рублей по текущему курсу, пишет Motor.

https://1prime.ru/20240625/bmw-849468628.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, bmw, цены, москва