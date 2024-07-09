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Аналитики предрекли доллар по 92 рубля в 2024 году

Аналитики предрекли доллар по 92 рубля в 2024 году - 09.07.2024, ПРАЙМ

Аналитики предрекли доллар по 92 рубля в 2024 году

Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозируют курс в районе 92 рублей за доллар в 2024 году с последующим ослаблением до 95 рублей за | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:32+0300

2024-07-09T12:32+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозируют курс в районе 92 рублей за доллар в 2024 году с последующим ослаблением до 95 рублей за доллар к концу 2026 года, говорится в аналитическом докладе фонда. "Ожидается, что курс российского рубля останется стабильным в районе 92 рублей за доллар в 2024 году, с последующим ослаблением до 95 рублей за доллар к концу 2026 года", - пишут эксперты. В документе аналитики озвучили и другие макропрогнозы для российской экономики. Так, согласно их ожиданиям, в 2024 году рост ВВП РФ составит 3,4%, а в 2025-2026 годах будет постепенно замедляться за счет охлаждения потребительского и инвестиционного спроса. В 2024 году, считают в ЕФСР, инфляция в РФ замедлится до 7,4%, затем продолжит снижение и достигнет целевого уровня в 4% к 2026 году. По мнению аналитиков, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% вплоть до четвертого квартала 2024 года, а затем перейдет к ее постепенному снижению - до 10% к концу 2025 года и до 8% к концу 2026 года. В первом квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4% в годовом выражении. Основными драйверами роста стали промышленное производство и торговля, отмечается в докладе. Уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,8%, что стало дополнительным поддерживающим фактором для повышения заработных плат и роста реальных доходов населения. Инфляция сохранялась на устойчиво повышенных уровнях, что привело Банк России к решению сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Курс национальной валюты стабилизировался около 91 рубля за доллар, несмотря на сокращение стоимостного объема экспорта. Поддержку курсу российского рубля оказали замедление импорта и операции Банка России по зеркалированию трат Фонда национального благосостояния.

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