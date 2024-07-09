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Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС
Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:04+0300
2024-07-09T14:04+0300
2024-07-09T14:13+0300
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".Механизм финансирования промышленных проектов ЕАЭС будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою эффективность, добавил Мишустин. Страны уже приступили к отбору заявок в рамках нового механизма, на их выполнение будет направлено порядка 1,8 миллиарда рублей из бюджета ЕАЭС."В качестве основных направлений определены критически важные секторы: автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов", - отметил глава кабмина.ЕАЭС — международная организация, главные цели которой в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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михаил мишустин, еаэс
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС
Мишустин: технологическая независимость - одна из главных задач для ЕАЭС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Механизм финансирования промышленных проектов ЕАЭС будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою эффективность, добавил Мишустин. Страны уже приступили к отбору заявок в рамках нового механизма, на их выполнение будет направлено порядка 1,8 миллиарда рублей из бюджета ЕАЭС.
"В качестве основных направлений определены критически важные секторы: автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов", - отметил глава кабмина.
Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации
ЕАЭС — международная организация, главные цели которой в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.