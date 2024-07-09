Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240709/eaes-849947689.html
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС
Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:04+0300
2024-07-09T14:13+0300
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/37/840693754_0:0:3129:1761_1920x0_80_0_0_ade47ad366da5808fbc219532c90c998.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".Механизм финансирования промышленных проектов ЕАЭС будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою эффективность, добавил Мишустин. Страны уже приступили к отбору заявок в рамках нового механизма, на их выполнение будет направлено порядка 1,8 миллиарда рублей из бюджета ЕАЭС."В качестве основных направлений определены критически важные секторы: автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов", - отметил глава кабмина.ЕАЭС — международная организация, главные цели которой в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
https://1prime.ru/20240709/kooperatsiya-849947595.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/37/840693754_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9c09dafb3d962a6ae1a8bb082aadbdc3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, еаэс
Михаил Мишустин, ЕАЭС
14:04 09.07.2024 (обновлено: 14:13 09.07.2024)
 
Мишустин назвал одну из главных задач для ЕАЭС

Мишустин: технологическая независимость - одна из главных задач для ЕАЭС

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Механизм финансирования промышленных проектов ЕАЭС будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою эффективность, добавил Мишустин. Страны уже приступили к отбору заявок в рамках нового механизма, на их выполнение будет направлено порядка 1,8 миллиарда рублей из бюджета ЕАЭС.
"В качестве основных направлений определены критически важные секторы: автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов", - отметил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации
14:03
ЕАЭС — международная организация, главные цели которой в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
 
Михаил МишустинЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала