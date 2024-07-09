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В Кремле прокоментировали инцидент в киевском госпитале - 09.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокоментировали инцидент в киевском госпитале
В Кремле прокоментировали инцидент в киевском госпитале - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокоментировали инцидент в киевском госпитале
Вооруженные силы России наносят удары по целям, связанным с военным потенциалом Украины, в ситуации с киевским госпиталем речь идет о падении антиракеты. Об... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:20+0300
2024-07-09T11:26+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наносят удары по целям, связанным с военным потенциалом Украины, в ситуации с киевским госпиталем речь идет о падении антиракеты. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.8 июня в Интернете были опубликованы видео из Киева, на одном из которых ракета попала в госпиталь. Как отметили в российском Министерстве обороны, на кадрах видно, что причиной разрушения стала украинская противовоздушная ракета.Пресс-секретарь в ходе беседы с журналистами, отвечая на вопрос об ударе по детской больнице в Киеве, призвал ориентироваться на заявления Минобороны, исключающее, что удары по гражданским бъектам имели место. "И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты", - добавил Песков.Он вновь подчеркнул, что российские войска наносят удары по целям, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.
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дмитрий песков, россия, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА
11:20 09.07.2024 (обновлено: 11:26 09.07.2024)
 
В Кремле прокоментировали инцидент в киевском госпитале

Песков: в инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наносят удары по целям, связанным с военным потенциалом Украины, в ситуации с киевским госпиталем речь идет о падении антиракеты. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
8 июня в Интернете были опубликованы видео из Киева, на одном из которых ракета попала в госпиталь. Как отметили в российском Министерстве обороны, на кадрах видно, что причиной разрушения стала украинская противовоздушная ракета.
Пресс-секретарь в ходе беседы с журналистами, отвечая на вопрос об ударе по детской больнице в Киеве, призвал ориентироваться на заявления Минобороны, исключающее, что удары по гражданским бъектам имели место.
"И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты", - добавил Песков.
Он вновь подчеркнул, что российские войска наносят удары по целям, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.
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