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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля - 09.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля - 09.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 3,35 копейки, до 11,9469 рубля, курс доллара — на 16,57 копейки, до 88,0031 рубля,... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:13+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 3,35 копейки, до 11,9469 рубля, курс доллара — на 16,57 копейки, до 88,0031 рубля, евро снизился на 31,77 копейки, до 95,3447 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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россия, банк россии, доллар, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, доллар, евро
17:13 09.07.2024 (обновлено: 17:20 09.07.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля

Курс юаня ЦБ РФ на 10 июля - 11,95 руб, доллара - 88,00 руб, евро - 95,34 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 3,35 копейки, до 11,9469 рубля, курс доллара — на 16,57 копейки, до 88,0031 рубля, евро снизился на 31,77 копейки, до 95,3447 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯБанк Россиидолларевро
 
 
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