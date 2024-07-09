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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля - 09.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 10 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 3,35 копейки, до 11,9469 рубля, курс доллара — на 16,57 копейки, до 88,0031 рубля,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:13+0300

2024-07-09T17:13+0300

2024-07-09T17:20+0300

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 3,35 копейки, до 11,9469 рубля, курс доллара — на 16,57 копейки, до 88,0031 рубля, евро снизился на 31,77 копейки, до 95,3447 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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