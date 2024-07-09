https://1prime.ru/20240709/mishustin-849943982.html

Мишустину показали отечественный пикап Sollers

Мишустину показали отечественный пикап Sollers - 09.07.2024, ПРАЙМ

Мишустину показали отечественный пикап Sollers

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:50+0300

2024-07-09T12:50+0300

2024-07-09T12:53+0300

михаил мишустин

авто

sollers

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск). "То, что обещали, сделали", - заявил Мишустин после того, как осмотрел машину. "Соллерс" – автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.

https://1prime.ru/20240521/rul-848367830.html

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михаил мишустин, авто, sollers