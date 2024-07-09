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Мишустину показали отечественный пикап Sollers - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Мишустину показали отечественный пикап Sollers - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:50+0300
2024-07-09T12:53+0300
михаил мишустин
авто
sollers
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск). "То, что обещали, сделали", - заявил Мишустин после того, как осмотрел машину. "Соллерс" – автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.
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михаил мишустин, авто, sollers
Михаил Мишустин, Авто, Sollers
12:50 09.07.2024 (обновлено: 12:53 09.07.2024)
 
Мишустину показали отечественный пикап Sollers

Мишустину показали отечественный пикап Sollers на выставке "Иннопром"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Sollers ST8
Автомобиль Sollers ST8 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).
"То, что обещали, сделали", - заявил Мишустин после того, как осмотрел машину.
"Соллерс" – автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.
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