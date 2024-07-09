https://1prime.ru/20240709/mishustin-849943982.html
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Мишустину показали отечественный пикап Sollers - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:50+0300
2024-07-09T12:50+0300
2024-07-09T12:53+0300
михаил мишустин
авто
sollers
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849944146_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_dce65f86826b2a0e4dda62422c9b50fd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск). "То, что обещали, сделали", - заявил Мишустин после того, как осмотрел машину. "Соллерс" – автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.
https://1prime.ru/20240521/rul-848367830.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849944146_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_bec58194c0bb80ef74f1a6a00551d4f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, авто, sollers
Михаил Мишустин, Авто, Sollers
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
Мишустину показали отечественный пикап Sollers на выставке "Иннопром"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с отечественным пикапом Sollers ST8, представленным на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Отечественный автомобиль представлен на коллективном стенде Ульяновской области. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).
"То, что обещали, сделали", - заявил Мишустин после того, как осмотрел машину.
"Соллерс" – автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers.
Мишустина возмутил китайский руль в новом российском автомобиле