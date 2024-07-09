https://1prime.ru/20240709/modi-849940435.html

СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди

СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:50+0300

2024-07-09T11:50+0300

2024-07-09T11:50+0300

владимир путин

нарендра моди

авто

китайские авто

электрокар

автомобиль "аурус"

aurus

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории резиденции в Ново-Огарево. Логотипа на кадрах не видно, но само транспортное средство похоже на премиальный китайский гольфкар HDK Evolution D3, пишет портал Quto.На кадрах видно, как Путин садится за руль электрокара, а Моди занимает место рядом. Позади располагаются переводчики. После поездки политики продолжили прогулку вдвоем и посетили конюшню.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭлектрокар оснащён передней полноценной медиасистемой с Bluetooth и 9,7-дюймовым монитором, камерой заднего вида, четырьмя аудиоколонками, бесключевым доступом, мультирулём и 14 дюймовыми колёсами даже в базовой комплектации, пишет портал. Максимально он может разогнаться до 40 километров в час. Запас хода - 100 километров. Сейчас Путин в основном ездит на отечественном Аурусе. Так, президент поехал на свою инаугурацию в мае на обновленной версии Aurus Senat. В июне Путин прокатил другого своего гостя - лидера КНДР Ким Чен Ына на отечественном лимузине.

https://1prime.ru/20240619/aurus-849304262.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, нарендра моди, авто, китайские авто, электрокар, автомобиль "аурус", aurus