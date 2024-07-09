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СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди
СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:50+0300
2024-07-09T11:50+0300
владимир путин
нарендра моди
авто
китайские авто
электрокар
автомобиль "аурус"
aurus
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории резиденции в Ново-Огарево. Логотипа на кадрах не видно, но само транспортное средство похоже на премиальный китайский гольфкар HDK Evolution D3, пишет портал Quto.На кадрах видно, как Путин садится за руль электрокара, а Моди занимает место рядом. Позади располагаются переводчики. После поездки политики продолжили прогулку вдвоем и посетили конюшню.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭлектрокар оснащён передней полноценной медиасистемой с Bluetooth и 9,7-дюймовым монитором, камерой заднего вида, четырьмя аудиоколонками, бесключевым доступом, мультирулём и 14 дюймовыми колёсами даже в базовой комплектации, пишет портал. Максимально он может разогнаться до 40 километров в час. Запас хода - 100 километров. Сейчас Путин в основном ездит на отечественном Аурусе. Так, президент поехал на свою инаугурацию в мае на обновленной версии Aurus Senat. В июне Путин прокатил другого своего гостя - лидера КНДР Ким Чен Ына на отечественном лимузине.
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владимир путин, нарендра моди, авто, китайские авто, электрокар, автомобиль "аурус", aurus
Владимир Путин, Нарендра Моди, Авто, китайские авто, электрокар, автомобиль "Аурус", Aurus
11:50 09.07.2024
 
СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди

Quto: Путин возил Моди за рулём китайского гольфкара HDK Evolution D3

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
© POOL
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории резиденции в Ново-Огарево. Логотипа на кадрах не видно, но само транспортное средство похоже на премиальный китайский гольфкар HDK Evolution D3, пишет портал Quto.
На кадрах видно, как Путин садится за руль электрокара, а Моди занимает место рядом. Позади располагаются переводчики. После поездки политики продолжили прогулку вдвоем и посетили конюшню.
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Электрокар оснащён передней полноценной медиасистемой с Bluetooth и 9,7-дюймовым монитором, камерой заднего вида, четырьмя аудиоколонками, бесключевым доступом, мультирулём и 14 дюймовыми колёсами даже в базовой комплектации, пишет портал. Максимально он может разогнаться до 40 километров в час. Запас хода - 100 километров.
Сейчас Путин в основном ездит на отечественном Аурусе. Так, президент поехал на свою инаугурацию в мае на обновленной версии Aurus Senat. В июне Путин прокатил другого своего гостя - лидера КНДР Ким Чен Ына на отечественном лимузине.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Путин прокатил Ким Чен Ына за рулем автомобиля Aurus
19 июня, 13:36
 
Владимир ПутинНарендра МодиАвтокитайские автоэлектрокаравтомобиль "Аурус"Aurus
 
 
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