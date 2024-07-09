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СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди
СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:50+0300
2024-07-09T11:50+0300
2024-07-09T11:50+0300
владимир путин
нарендра моди
авто
китайские авто
электрокар
автомобиль "аурус"
aurus
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории резиденции в Ново-Огарево. Логотипа на кадрах не видно, но само транспортное средство похоже на премиальный китайский гольфкар HDK Evolution D3, пишет портал Quto.На кадрах видно, как Путин садится за руль электрокара, а Моди занимает место рядом. Позади располагаются переводчики. После поездки политики продолжили прогулку вдвоем и посетили конюшню.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭлектрокар оснащён передней полноценной медиасистемой с Bluetooth и 9,7-дюймовым монитором, камерой заднего вида, четырьмя аудиоколонками, бесключевым доступом, мультирулём и 14 дюймовыми колёсами даже в базовой комплектации, пишет портал. Максимально он может разогнаться до 40 километров в час. Запас хода - 100 километров. Сейчас Путин в основном ездит на отечественном Аурусе. Так, президент поехал на свою инаугурацию в мае на обновленной версии Aurus Senat. В июне Путин прокатил другого своего гостя - лидера КНДР Ким Чен Ына на отечественном лимузине.
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владимир путин, нарендра моди, авто, китайские авто, электрокар, автомобиль "аурус", aurus
Владимир Путин, Нарендра Моди, Авто, китайские авто, электрокар, автомобиль "Аурус", Aurus
СМИ раскрыли характеристики электрокара Путина, на котором он возил Моди
Quto: Путин возил Моди за рулём китайского гольфкара HDK Evolution D3
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, прокатил своего гостя главу индийского правительства Нарендру Моди на электрокаре по территории резиденции в Ново-Огарево. Логотипа на кадрах не видно, но само транспортное средство похоже на премиальный китайский гольфкар HDK Evolution D3, пишет портал Quto
.
На кадрах видно, как Путин садится за руль электрокара, а Моди занимает место рядом. Позади располагаются переводчики. После поездки политики продолжили прогулку вдвоем и посетили конюшню.
Электрокар оснащён передней полноценной медиасистемой с Bluetooth и 9,7-дюймовым монитором, камерой заднего вида, четырьмя аудиоколонками, бесключевым доступом, мультирулём и 14 дюймовыми колёсами даже в базовой комплектации, пишет портал. Максимально он может разогнаться до 40 километров в час. Запас хода - 100 километров.
Сейчас Путин в основном ездит на отечественном Аурусе. Так, президент поехал на свою инаугурацию в мае на обновленной версии Aurus Senat. В июне Путин прокатил другого своего гостя - лидера КНДР Ким Чен Ына на отечественном лимузине.
Путин прокатил Ким Чен Ына за рулем автомобиля Aurus