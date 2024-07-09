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Дума приняла во II чтении проект о повышении НДПИ на алмазы

Дума приняла во II чтении проект о повышении НДПИ на алмазы - 09.07.2024, ПРАЙМ

Дума приняла во II чтении проект о повышении НДПИ на алмазы

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий с 2025 года повышение НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые. Третье чтение... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:22+0300

2024-07-09T14:22+0300

2024-07-09T14:22+0300

экономика

госдума

россия

ндпи

алмазы

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий с 2025 года повышение НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые. Третье чтение запланировано на 10 июля. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Первоначальная редакция увеличивала адвалорную ставку НДПИ при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней с 8% до 8,4%. Одновременно вводилась надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1900 долларов за тройскую унцию. А НДПИ на железную руду повышался с 4,8% до 6,7%. При этом для коксующегося и энергетического углей предусматривалась дополнительная надбавка к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Причем предполагалось исходить из порогового значения 100 долларов за тонну для энергетического угля и 140 долларов для коксующегося угля. Во втором чтении был поддержан ряд поправок, в том числе об увеличении этих порогов для угля до 120 и 167 долларов соответственно. Также при расчете НДПИ на уголь теперь будут учитываться цены не только в портах ДФО, но также и в портах Северо-Запада и Юга России. При этом по энергоуглю НДПИ не будет повышаться в отношении тех поставок, которые идут на внутренний рынок, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина Алексей Сазанов. А для антрацита и угольной смеси вводится рентный коэффициент к НДПИ в случае, когда средняя цена на него в портах РФ превысит 135 долларов за тонну. По предложению бизнеса для новых проектов в Красноярском крае "с бедными рудами будет ставка НДПИ исчисляться как 6% от рыночных цен корзины, не будет применяться фиксированное значение, это 2 555 рублей", отмечал также Сазанов. Согласно соответствующей поправке, речь идет о многокомпонентной комплексной руде, содержащей медь и (или) никель и (или) металлы платиновой группы, содержание меди в которой не превышает 0,5%, никеля - 0,35%, добываемой на участках недр, степень выработанности запасов которых на начало 2024 года составляла менее 1%. Изменяется и расчет НДПИ при добыче фосфорных руд и калийных солей. Будет применяться формула с использованием коэффициентов, привязанных к экспортным котировкам калия на FOB Балтика и Черное море, а фосфатов – на FOB Марокко, и учетом содержания в руде хлорида калия и оксида фосфора. Одновременно вводится надбавка к НДПИ в случаях, когда цена калия превышает 300 долларов за тонну, а фосфатов - 200 долларов. А для вводимого акциза на газ, приобретаемый для производства аммиака, вместо фиксированной ставки (2 400 рублей за тысячу кубов) вводится формула, привязанная к экспортной цене карбамида на Балтике. Полученное по формуле значение будет умножаться на ставку 6,5%, а если цена на газ превысит 300 долларов за тонну, то с этого превышения будет браться НДПИ по ставке 12%.

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госдума, россия, ндпи, алмазы