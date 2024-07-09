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В Евросоюзе отметили упадок в одной из сфер
В Евросоюзе отметили упадок в одной из сфер - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе отметили упадок в одной из сфер
Количество сделок с жильем в 2023 году снизилось в 13 странах Евросоюза, а объем продаж находился на минимумах за последние восемь лет, следует из данных ЕС и... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:57+0300
2024-07-09T16:57+0300
2024-07-09T16:57+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Количество сделок с жильем в 2023 году снизилось в 13 странах Евросоюза, а объем продаж находился на минимумах за последние восемь лет, следует из данных ЕС и расчетов РИА Новости. "В 2023 году количество сделок с жильем снизилось в 13 из 16 стран ЕС, по которым доступны данные, по сравнению с 2022 годом. Это знаменует собой второй год подряд, когда большинство отчитывающихся стран регистрируют падение продаж", — пишет Евростат. Согласно данным, эта наихудшая жилищная "депрессия" в ЕС как минимум с 2015 года (более ранние данные нерепрезентативны). Даже в коронавирусный 2020 год число стран, которое зафиксировали рост продаж жилья, было больше — четыре. Наибольшее снижение продаж жилья в прошлом году было в Люксембурге (-43,3%), Австрии (-26,4%), Венгрии и Финляндии (-24,5%). Во Франции продажи упали на 21,5%, в Словении — на 20%. Выше 10% сокращение зафиксировали в Португалии, Бельгии и Испании. Также продажи упали в Нидерландах, Латвии, Болгарии и Дании. Напротив, рост был зарегистрирован на Кипре (+31%), Польше (+3,9%) и Ирландии (+0,6%). В абсолютном выражении данные по количеству проданного жилья раскрывает лишь 11 стран, в них продажи упали на рекордные 18,4% — до 1,85 миллиона домов. Это минимальный уровень с 2015 года, когда было куплено лишь 1,7 миллиона домов.
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европа, недвижимость, сделки с недвижимостью
Недвижимость, ЕВРОПА, Недвижимость, сделки с недвижимостью
В Евросоюзе отметили упадок в одной из сфер
Продажи жилья в Евросоюзе рухнули до минимумов с 2015 года
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Количество сделок с жильем в 2023 году снизилось в 13 странах Евросоюза, а объем продаж находился на минимумах за последние восемь лет, следует из данных ЕС и расчетов РИА Новости.
"В 2023 году количество сделок с жильем снизилось в 13 из 16 стран ЕС, по которым доступны данные, по сравнению с 2022 годом. Это знаменует собой второй год подряд, когда большинство отчитывающихся стран регистрируют падение продаж", — пишет Евростат.
Согласно данным, эта наихудшая жилищная "депрессия" в ЕС как минимум с 2015 года (более ранние данные нерепрезентативны). Даже в коронавирусный 2020 год число стран, которое зафиксировали рост продаж жилья, было больше — четыре.
Наибольшее снижение продаж жилья в прошлом году было в Люксембурге (-43,3%), Австрии (-26,4%), Венгрии и Финляндии (-24,5%). Во Франции продажи упали на 21,5%, в Словении — на 20%. Выше 10% сокращение зафиксировали в Португалии, Бельгии и Испании. Также продажи упали в Нидерландах, Латвии, Болгарии и Дании.
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Напротив, рост был зарегистрирован на Кипре (+31%), Польше (+3,9%) и Ирландии (+0,6%).
В абсолютном выражении данные по количеству проданного жилья раскрывает лишь 11 стран, в них продажи упали на рекордные 18,4% — до 1,85 миллиона домов. Это минимальный уровень с 2015 года, когда было куплено лишь 1,7 миллиона домов.