https://1prime.ru/20240709/neft-849958222.html
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти - 09.07.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти
Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:06+0300
2024-07-09T16:06+0300
2024-07-09T16:06+0300
энергетика
нефть
россия
индия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Что касается долгосрочного сотрудничества, то и Россия, и Индия заинтересованы в таких отношениях. У нас есть совместный проект - нефтеперерабатывающий завод. По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и такие формы, как соглашение, они безусловно, рассматриваются", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли в перспективе возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти в Индию.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, индия, александр новак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, Александр Новак
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти
Новак: РФ изучает возможность долгосрочного соглашения с Индией о поставках нефти
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Что касается долгосрочного сотрудничества, то и Россия, и Индия заинтересованы в таких отношениях. У нас есть совместный проект - нефтеперерабатывающий завод. По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и такие формы, как соглашение, они безусловно, рассматриваются", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли в перспективе возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти в Индию.