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Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти - 09.07.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти
Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:06+0300
2024-07-09T16:06+0300
энергетика
нефть
россия
индия
александр новак
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Что касается долгосрочного сотрудничества, то и Россия, и Индия заинтересованы в таких отношениях. У нас есть совместный проект - нефтеперерабатывающий завод. По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и такие формы, как соглашение, они безусловно, рассматриваются", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли в перспективе возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти в Индию.
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нефть, россия, индия, александр новак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, Александр Новак
16:06 09.07.2024
 
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти

Новак: РФ изучает возможность долгосрочного соглашения с Индией о поставках нефти

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Что касается долгосрочного сотрудничества, то и Россия, и Индия заинтересованы в таких отношениях. У нас есть совместный проект - нефтеперерабатывающий завод. По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и такие формы, как соглашение, они безусловно, рассматриваются", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли в перспективе возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти в Индию.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДИЯАлександр Новак
 
 
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