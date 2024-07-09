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Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти

Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти - 09.07.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти

Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:06+0300

2024-07-09T16:06+0300

2024-07-09T16:06+0300

энергетика

нефть

россия

индия

александр новак

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Что касается долгосрочного сотрудничества, то и Россия, и Индия заинтересованы в таких отношениях. У нас есть совместный проект - нефтеперерабатывающий завод. По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и такие формы, как соглашение, они безусловно, рассматриваются", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли в перспективе возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти в Индию.

индия

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нефть, россия, индия, александр новак