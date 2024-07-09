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Эксперт назвал преимущество долгосрочного контракта России и Индии по нефти

Эксперт назвал преимущество долгосрочного контракта России и Индии по нефти - 09.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал преимущество долгосрочного контракта России и Индии по нефти

Долгосрочный контракт по поставкам российской нефти в Индии по факту просто зафиксирует устоявшиеся контакты, из плюсов - позволит продавать "черное золото"... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:42+0300

2024-07-09T17:42+0300

2024-07-09T17:42+0300

энергетика

россия

индия

нефть

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Долгосрочный контракт по поставкам российской нефти в Индии по факту просто зафиксирует устоявшиеся контакты, из плюсов - позволит продавать "черное золото" напрямую, а не через трейдеров, что выгоднее, поделился мнением с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил во вторник журналистам, что Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию. "Долгосрочный контракт, на самом деле, может быть особо и не нужен, потому что и так российская нефть успешно продается на индийском рынке. Это скорее закрепление устоявшихся контактов, того, что есть на сегодняшний момент. То есть мы уже крупнейший поставщик нефти в Индию. И таковыми стали еще в 2022 году. Они для нас второй после Китая рынок сбыта", - сказал эксперт. По словам Юшкова, это выгодно для России с точки зрения гарантий рынка сбыта. С другой же стороны, Индия, скорее всего, захочет зафиксировать в договоре скидку, что может стать "неким камнем преткновения" в переговорах, так как дисконт на российскую нефть снижался весь 2023 год, объяснил он. При этом эксперт считает возможным заключение долгосрочного контракта на большие объемы сырья из РФ, как это уже работает с Китаем. "Еще один плюс для нас - это то, что российская нефть будет продаваться тогда в Индию по прямым долгосрочным контрактам, а не через трейдеров, как это зачастую происходит сейчас. Для нас выгоднее продавать напрямую", - заключил Юшков.

индия

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россия, индия, нефть