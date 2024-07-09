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Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак

Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ

Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак

Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года составили 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T20:04+0300

2024-07-09T20:04+0300

2024-07-09T20:04+0300

энергетика

россия

индия

нефть

александр новак

поставки

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года составили 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Индия стала первым рынком (для российской нефти — прим. ред.). Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн, это 40% всей потребности Индии", — сказал Новак журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Говоря об изменении динамики поставок, Новак сказал: "Ровно в два раза — в 2022 году было 45 миллионов тонн. А в 2021 году всего 5 миллионов тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз".Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что рассматривается возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки российской нефти в Индию.

https://1prime.ru/20240709/neft-849958222.html

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россия, индия, нефть, александр новак, поставки