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Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак
Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ
Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак
Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года составили 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T20:04+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года составили 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Индия стала первым рынком (для российской нефти — прим. ред.). Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн, это 40% всей потребности Индии", — сказал Новак журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Говоря об изменении динамики поставок, Новак сказал: "Ровно в два раза — в 2022 году было 45 миллионов тонн. А в 2021 году всего 5 миллионов тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз".Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что рассматривается возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки российской нефти в Индию.
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россия, индия, нефть, александр новак, поставки
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нефть, Александр Новак, поставки
Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак
Новак: поставки нефти РФ в Индию в 2023 году выросли до 90 миллионов тонн
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Индию по итогам 2023 года составили 40% всей потребности Индии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Индия стала первым рынком (для российской нефти — прим. ред.). Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. По итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн, это 40% всей потребности Индии", — сказал Новак журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Говоря об изменении динамики поставок, Новак сказал: "Ровно в два раза — в 2022 году было 45 миллионов тонн. А в 2021 году всего 5 миллионов тонн. Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что рассматривается возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки российской нефти в Индию.
Новак рассказал о соглашении с Индией о поставках российской нефти