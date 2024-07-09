https://1prime.ru/20240709/neft-849970722.html

Глава Минфина США не признала провал потолка цен на нефть из РФ

Глава Минфина США не признала провал потолка цен на нефть из РФ - 09.07.2024, ПРАЙМ

Глава Минфина США не признала провал потолка цен на нефть из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать провал введенного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, выразив уверенность в... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T23:19+0300

2024-07-09T23:19+0300

2024-07-09T23:19+0300

энергетика

россия

нефть

потолок цен на нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/16/841371651_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d8cb5dce584dd4a23c48c155588a3511.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать провал введенного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, выразив уверенность в его эффективности. "Я извиняюсь, но я не считаю, что он провалился", — сказала она во время выступления в палате представителей США, комментируя введенный Западом потолок цен. По словам главы минфина США, потолок цен на нефть якобы работал "очень хорошо на протяжении первого года". Во время слушаний она вступила в спор с конгрессменом Энди Барром. Он указал на неудачу администрации Байдена в попытке ограничить нефтяные доходы России."С самого начала я очень открыто говорила о том, что у нас есть две цели в программе ценового потолка. Во-первых, снизить доходы России, а во-вторых, обеспечить достаточные поставки глобальному нефтяному рынку", - подчеркнула министр. 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Евросоюз и страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года экспортировать нефть иностранным лицам, если в контрактах предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://1prime.ru/20240709/neft-849967742.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, потолок цен на нефть