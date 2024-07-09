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Глава Минфина США не признала провал потолка цен на нефть из РФ
Глава Минфина США не признала провал потолка цен на нефть из РФ - 09.07.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина США не признала провал потолка цен на нефть из РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать провал введенного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, выразив уверенность в... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T23:19+0300
2024-07-09T23:19+0300
2024-07-09T23:19+0300
энергетика
россия
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потолок цен на нефть
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ВАШИНГТОН, 9 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать провал введенного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, выразив уверенность в его эффективности. "Я извиняюсь, но я не считаю, что он провалился", — сказала она во время выступления в палате представителей США, комментируя введенный Западом потолок цен. По словам главы минфина США, потолок цен на нефть якобы работал "очень хорошо на протяжении первого года". Во время слушаний она вступила в спор с конгрессменом Энди Барром. Он указал на неудачу администрации Байдена в попытке ограничить нефтяные доходы России."С самого начала я очень открыто говорила о том, что у нас есть две цели в программе ценового потолка. Во-первых, снизить доходы России, а во-вторых, обеспечить достаточные поставки глобальному нефтяному рынку", - подчеркнула министр. 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Евросоюз и страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года экспортировать нефть иностранным лицам, если в контрактах предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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россия, нефть, потолок цен на нефть
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, потолок цен на нефть
Глава Минфина США не признала провал потолка цен на нефть из РФ
Глава минфина США отказалась признавать провал потолка цен на нефть из РФ
ВАШИНГТОН, 9 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать провал введенного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, выразив уверенность в его эффективности.
"Я извиняюсь, но я не считаю, что он провалился", — сказала она во время выступления в палате представителей США, комментируя введенный Западом потолок цен.
По словам главы минфина США, потолок цен на нефть якобы работал "очень хорошо на протяжении первого года". Во время слушаний она вступила в спор с конгрессменом Энди Барром. Он указал на неудачу администрации Байдена в попытке ограничить нефтяные доходы России.
"С самого начала я очень открыто говорила о том, что у нас есть две цели в программе ценового потолка. Во-первых, снизить доходы России, а во-вторых, обеспечить достаточные поставки глобальному нефтяному рынку", - подчеркнула министр.
Российская нефть в 2023 году заняла 40 процентов рынка Индии, заявил Новак
5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Евросоюз и страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года экспортировать нефть иностранным лицам, если в контрактах предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.