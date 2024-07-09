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Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх
Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх - 09.07.2024, ПРАЙМ
Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх
У большинства россиян никаб вызывает страх и опасения, а в некоторых странах этот элемент одежды стал признаком религиозного радикализма и фанатизма, отмечается | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:24+0300
2024-07-09T16:24+0300
дагестан
россия
ислам
религия
муфтий
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - ПРАЙМ. У большинства россиян никаб вызывает страх и опасения, а в некоторых странах этот элемент одежды стал признаком религиозного радикализма и фанатизма, отмечается в тексте шариатского решения муфтията Дагестана, опубликованном в Telegram-канале религиозной организации."Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе", – говорится в тексте. Отмечается, что нужно учитывать современные общественные реалии и быть внимательными к тому, как "действия воспринимаются окружающими". "Сёстры должны понимать, в какое время мы живём и в каком государстве находимся", - заключено в тексте. Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил ранее муфтият Дагестана. Отмечалось, что хиджаб нельзя запрещать, но и не следует навязывать его ношение. Название этого головного убора переводится с арабского как "покрывало" или "завеса". Никаб означает "маска".
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дагестан, россия, ислам, религия, муфтий
Дагестан, РОССИЯ, ислам, религия, Муфтий
16:24 09.07.2024
 
Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх

Муфтият Дагестана: никаб вызывает у россиян страх и усугубляет напряженность

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина в никабе на фестивале "Курбан-Фест" в Казани
Женщина в никабе на фестивале Курбан-Фест в Казани - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - ПРАЙМ. У большинства россиян никаб вызывает страх и опасения, а в некоторых странах этот элемент одежды стал признаком религиозного радикализма и фанатизма, отмечается в тексте шариатского решения муфтията Дагестана, опубликованном в Telegram-канале религиозной организации.
"Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе", – говорится в тексте. Отмечается, что нужно учитывать современные общественные реалии и быть внимательными к тому, как "действия воспринимаются окружающими". "Сёстры должны понимать, в какое время мы живём и в каком государстве находимся", - заключено в тексте.
Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил ранее муфтият Дагестана. Отмечалось, что хиджаб нельзя запрещать, но и не следует навязывать его ношение. Название этого головного убора переводится с арабского как "покрывало" или "завеса". Никаб означает "маска".
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
В Кремле прокомментировали дискуссии о запрете никабов
5 июля, 09:11
 
ДагестанРОССИЯисламрелигияМуфтий
 
 
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