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Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх
Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх - 09.07.2024, ПРАЙМ
Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх
У большинства россиян никаб вызывает страх и опасения, а в некоторых странах этот элемент одежды стал признаком религиозного радикализма и фанатизма, отмечается | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:24+0300
2024-07-09T16:24+0300
2024-07-09T16:24+0300
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - ПРАЙМ. У большинства россиян никаб вызывает страх и опасения, а в некоторых странах этот элемент одежды стал признаком религиозного радикализма и фанатизма, отмечается в тексте шариатского решения муфтията Дагестана, опубликованном в Telegram-канале религиозной организации."Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе", – говорится в тексте. Отмечается, что нужно учитывать современные общественные реалии и быть внимательными к тому, как "действия воспринимаются окружающими". "Сёстры должны понимать, в какое время мы живём и в каком государстве находимся", - заключено в тексте. Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил ранее муфтият Дагестана. Отмечалось, что хиджаб нельзя запрещать, но и не следует навязывать его ношение. Название этого головного убора переводится с арабского как "покрывало" или "завеса". Никаб означает "маска".
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дагестан, россия, ислам, религия, муфтий
Дагестан, РОССИЯ, ислам, религия, Муфтий
Муфтият Дагестана отметил, что никаб вызывает у россиян страх
Муфтият Дагестана: никаб вызывает у россиян страх и усугубляет напряженность