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Орбан сравнил позиции Путина и Зеленского по ситуации на фронте
Орбан сравнил позиции Путина и Зеленского по ситуации на фронте - 09.07.2024, ПРАЙМ
Орбан сравнил позиции Путина и Зеленского по ситуации на фронте
Позиция президента России Владимира Путина по ситуации на фронте сильно отличается от "толкования" Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:51+0300
2024-07-09T10:51+0300
2024-07-09T10:51+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Позиция президента России Владимира Путина по ситуации на фронте сильно отличается от "толкования" Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Глава венгерского правительства по итогам визитов с "миссией мира" написал письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза. Текст письма есть у издания "Украинская правда".Газета подчеркнула, что Орбан в ходе визита в Россию обсудил с Путиным варианты разрешения украинского кризиса, но не выдвигал предложения или мнения от имени Брюсселя.Премьер Венгрии в письме отметил, что отношение российского лидера к ситуации на фронте значительно отличается от слов Зеленского. "Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин – ред.) был удивлен тем, что (Зеленский - ред.) отверг предложение о временном прекращении огня", – цитирует "Украинская правда" текст письма.Орбан добавил, что президент России готов рассмотреть перемирие, но при определенных условиях. Так, перемирие не должно послужить передислокации и реорганизации ВСУ. Кроме того, условия должны быть такими же, как на переговорах 2022 года в Стамбуле, особенно в части о международных гарантиях безопасности.
https://1prime.ru/20240709/orban-849932984.html
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виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Орбан сравнил позиции Путина и Зеленского по ситуации на фронте
Орбан: позиция Путина по ситуации на фронте разнится с толкованиями Зеленского
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Позиция президента России Владимира Путина по ситуации на фронте сильно отличается от "толкования" Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства по итогам визитов с "миссией мира" написал письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза. Текст письма есть у издания "Украинская правда".
Газета подчеркнула, что Орбан в ходе визита в Россию обсудил с Путиным варианты разрешения украинского кризиса, но не выдвигал предложения или мнения от имени Брюсселя.
Премьер Венгрии в письме отметил, что отношение российского лидера к ситуации на фронте значительно отличается от слов Зеленского.
"Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин – ред.) был удивлен тем, что (Зеленский - ред.) отверг предложение о временном прекращении огня", – цитирует "Украинская правда" текст письма.
Орбан добавил, что президент России готов рассмотреть перемирие, но при определенных условиях. Так, перемирие не должно послужить передислокации и реорганизации ВСУ. Кроме того, условия должны быть такими же, как на переговорах 2022 года в Стамбуле, особенно в части о международных гарантиях безопасности.
В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана