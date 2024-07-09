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Шансы на перемирие на Украине выросли, заявил Орбан
Шансы на перемирие на Украине выросли, заявил Орбан - 09.07.2024, ПРАЙМ
Шансы на перемирие на Украине выросли, заявил Орбан
Шансы на перемирие на Украине и начало мирных переговоров выросли, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:18+0300
2024-07-09T17:18+0300
2024-07-09T17:18+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Шансы на перемирие на Украине и начало мирных переговоров выросли, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава венгерского правительства представил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза отчет о визите в Киев и Москву. Соответствующий документ приводит немецкое информационное агентство DPA."В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что судя по его переговорам с (президентом РФ Владимиром) Путиным "сейчас больше шансов" на перемирие и начало мирных переговоров", - пишет издание.Орбан добавил, что лидерство США ограничено в связи с выборами президента в ноябре, поэтому инициативу для продвижения прекращения огня в зоне СВО должна взять на себя Европа.Кроме того, премьер Венгрии объяснил свой визит в Россию, который вызвал критику в ЕС. По его словам, конфликт на Украине возымел негативные последствия для европейской экономики.
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виктор орбан, украина, ес, россия
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, УКРАИНА, ЕС, РОССИЯ
Шансы на перемирие на Украине выросли, заявил Орбан
DPA: Орбан заявил лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Шансы на перемирие на Украине и начало мирных переговоров выросли, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства представил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза отчет о визите в Киев и Москву. Соответствующий документ приводит немецкое информационное агентство DPA.
"В своем письме венгерский премьер заявил европейским коллегам, что судя по его переговорам с (президентом РФ Владимиром) Путиным "сейчас больше шансов" на перемирие и начало мирных переговоров", - пишет издание.
Орбан добавил, что лидерство США ограничено в связи с выборами президента в ноябре, поэтому инициативу для продвижения прекращения огня в зоне СВО должна взять на себя Европа.
Кроме того, премьер Венгрии объяснил свой визит в Россию, который вызвал критику в ЕС. По его словам, конфликт на Украине возымел негативные последствия для европейской экономики.
Орбан сравнил позиции Путина и Зеленского по ситуации на фронте