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В Киргизии оценили объем полученной от России продовольственной помощи

В Киргизии оценили объем полученной от России продовольственной помощи - 09.07.2024, ПРАЙМ

В Киргизии оценили объем полученной от России продовольственной помощи

Киргизия получила от России более 1 тысячи тонн продовольственной помощи, сообщили журналистам в генеральном консульстве РФ в городе Ош на юге республики. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:47+0300

2024-07-09T11:47+0300

2024-07-09T11:47+0300

россия

киргизия

продовольствие

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БИШКЕК, 9 июл - ПРАЙМ. Киргизия получила от России более 1 тысячи тонн продовольственной помощи, сообщили журналистам в генеральном консульстве РФ в городе Ош на юге республики. "В Ош прибыла очередная партия продовольственной помощи, предоставляемой Российской Федерацией по линии Всемирной продовольственной программы ООН населению юга Кыргызстана - 15 вагонов обогащенной муки общим объемом 1005 тонн", - сказал представитель консульства. По его словам, в мероприятиях по передаче продовольствия приняли участие сотрудники генконсульства России в Оше. За последние 16 лет Россия выделила на продовольственную помощь Киргизии свыше 100 миллионов долларов. В ближайшие годы Москва планирует выделить на продовольственные проекты еще 15 миллионов долларов.

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киргизия

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россия, киргизия, продовольствие