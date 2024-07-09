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Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях - 09.07.2024, ПРАЙМ
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетом в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:23+0300
2024-07-09T14:23+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетом в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин."Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам.Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ."Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин.Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась."У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он.
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андрей костин, индия, россия, карта "мир", рупии, рубль
Андрей Костин, ИНДИЯ, РОССИЯ, карта "Мир", рупии, рубль
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Костин: идет конструктивное обсуждение темы расчетом в рупиях и рублях
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетом в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам.
Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ.
"Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин.
Проблема "зависших" рупий решена, заявили в Сбербанке
Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась.
"У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он.