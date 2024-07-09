https://1prime.ru/20240709/rupii-849949519.html

Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях

Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях - 09.07.2024, ПРАЙМ

Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях

Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетом в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:23+0300

2024-07-09T14:23+0300

2024-07-09T14:46+0300

андрей костин

индия

россия

карта "мир"

рупии

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84254/31/842543156_0:179:3710:2266_1920x0_80_0_0_c6527b754fa052d814b15f371152dcb8.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетом в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин."Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам.Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ."Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин.Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась."У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он.

https://1prime.ru/20240620/sber-849334470.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей костин, индия, россия, карта "мир", рупии, рубль