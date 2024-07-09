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Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму

Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму - 09.07.2024, ПРАЙМ

Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму

Признание координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что украинцы атакуют Крым американскими ракетами, является "верхом... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T06:18+0300

2024-07-09T06:18+0300

2024-07-09T06:18+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Признание координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что украинцы атакуют Крым американскими ракетами, является "верхом цинизма", заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.. "Верх цинизма: Белый дом признал, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS и назвал эти удары "крайне эффективными". Заявление Кирби - еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак укрофашистов ведется при непосредственном участии Вашингтона", - написал депутат в своём Telegram-канале. Праламентарий также уточнил, что власти США не стеняются называть себя соучастниками преступлений ВСУ и "расписывается" в коллективной ответственности за убийство мирных граждан России и теракты на ее территории. По словам Слуцкого, российский презиент Владимир Путин ранее пообещал, что на подобные действия будет соответствующая реакция. Парламентарий уверен, "в самое ближайшее время". Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин заявлял, что представителям стран НАТО следует отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по территории РФ, отмечал, что об этом знают президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.

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россия, украина, сша, нато, сво