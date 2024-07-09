Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240709/slutskiy-849929679.html
Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму
Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму - 09.07.2024, ПРАЙМ
Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму
Признание координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что украинцы атакуют Крым американскими ракетами, является "верхом... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T06:18+0300
2024-07-09T06:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
нато
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265200_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_39b98bf20690e4c11ebca987e5a33943.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Признание координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что украинцы атакуют Крым американскими ракетами, является "верхом цинизма", заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.. "Верх цинизма: Белый дом признал, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS и назвал эти удары "крайне эффективными". Заявление Кирби - еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак укрофашистов ведется при непосредственном участии Вашингтона", - написал депутат в своём Telegram-канале. Праламентарий также уточнил, что власти США не стеняются называть себя соучастниками преступлений ВСУ и "расписывается" в коллективной ответственности за убийство мирных граждан России и теракты на ее территории. По словам Слуцкого, российский презиент Владимир Путин ранее пообещал, что на подобные действия будет соответствующая реакция. Парламентарий уверен, "в самое ближайшее время". Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин заявлял, что представителям стран НАТО следует отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по территории РФ, отмечал, что об этом знают президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
https://1prime.ru/20240708/ssha-849928335.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265200_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_8373db7e09989323768a8e5c82a33ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, нато, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, НАТО, СВО
06:18 09.07.2024
 
Слуцкий назвал "верхом цинизма" признание США об ударах по Крыму

Слуцкий: признание США об ударах по Крыму западными ракетами - это верх цинизма

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого
Открытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Признание координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что украинцы атакуют Крым американскими ракетами, является "верхом цинизма", заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий..
"Верх цинизма: Белый дом признал, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS и назвал эти удары "крайне эффективными". Заявление Кирби - еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак укрофашистов ведется при непосредственном участии Вашингтона", - написал депутат в своём Telegram-канале.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
США не намерены снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
Вчера, 22:22
Праламентарий также уточнил, что власти США не стеняются называть себя соучастниками преступлений ВСУ и "расписывается" в коллективной ответственности за убийство мирных граждан России и теракты на ее территории. По словам Слуцкого, российский презиент Владимир Путин ранее пообещал, что на подобные действия будет соответствующая реакция. Парламентарий уверен, "в самое ближайшее время".
Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представителям стран НАТО следует отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по территории РФ, отмечал, что об этом знают президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАНАТОСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала