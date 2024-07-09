https://1prime.ru/20240709/tekhzadanie-849942336.html
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200 - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200
Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:16+0300
2024-07-09T12:16+0300
2024-07-09T12:16+0300
энергетика
россия
индия
росатом
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209876_348:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_4d341782605e74ba68f314b8b4b7ff3d.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба "Росатома". "Традиционно важная тема – это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209876_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_fbb50160ffd9ad17e65f294f85b3bbb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, росатом, аэс
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Росатом, АЭС
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200
"Росатом": готовится техзадание на создание в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Традиционно важная тема – это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.