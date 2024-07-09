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"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200 - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200 - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200
Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:16+0300
2024-07-09T12:16+0300
энергетика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба "Росатома". "Традиционно важная тема – это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
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россия, индия, росатом, аэс
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Росатом, АЭС
12:16 09.07.2024
 
"Росатом" оценил подготовку к созданию в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200

"Росатом": готовится техзадание на создание в Индии АЭС с установками ВВЭР-1200

© Фото : Unsplash/Ajay Pal Singh AtwalАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Unsplash/Ajay Pal Singh Atwal
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Традиционно важная тема – это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
 
ЭнергетикаРОССИЯИНДИЯРосатомАЭС
 
 
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