https://1prime.ru/20240709/ukraina-849941364.html

Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России

Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России - 09.07.2024, ПРАЙМ

Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России

Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:02+0300

2024-07-09T12:02+0300

2024-07-09T12:02+0300

спецоперация на украине

запад

россия

украина

китай

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily."Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", - сказано в материале.Отмечается, что Вашингтон хочет ослабить Москву, поэтому продолжение украинского конфликта ему выгодно. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отмечал, что прекращение огня на Украине станет возможно, если страны привнесут позитивную энергию. По его словам, завершение конфликта выгодно всем его сторонам.

https://1prime.ru/20240709/ukraina-849933686.html

запад

украина

китай

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запад, россия, украина, китай