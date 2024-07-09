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Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России
Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России - 09.07.2024, ПРАЙМ
Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России
Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:02+0300
2024-07-09T12:02+0300
2024-07-09T12:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily."Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", - сказано в материале.Отмечается, что Вашингтон хочет ослабить Москву, поэтому продолжение украинского конфликта ему выгодно. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отмечал, что прекращение огня на Украине станет возможно, если страны привнесут позитивную энергию. По его словам, завершение конфликта выгодно всем его сторонам.
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Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ
Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России
CD: Запад хочет возложить ответственность за решение конфликта на Украине на КНР
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily
.
"Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", - сказано в материале.
Отмечается, что Вашингтон хочет ослабить Москву, поэтому продолжение украинского конфликта ему выгодно.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отмечал, что прекращение огня на Украине станет возможно, если страны привнесут позитивную энергию. По его словам, завершение конфликта выгодно всем его сторонам.
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