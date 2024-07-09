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Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России
Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России - 09.07.2024, ПРАЙМ
Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России
Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:02+0300
2024-07-09T12:02+0300
спецоперация на украине
запад
россия
украина
китай
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily."Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", - сказано в материале.Отмечается, что Вашингтон хочет ослабить Москву, поэтому продолжение украинского конфликта ему выгодно. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отмечал, что прекращение огня на Украине станет возможно, если страны привнесут позитивную энергию. По его словам, завершение конфликта выгодно всем его сторонам.
https://1prime.ru/20240709/ukraina-849933686.html
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запад, россия, украина, китай
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ
12:02 09.07.2024
 
Давнее пренебрежение: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России

CD: Запад хочет возложить ответственность за решение конфликта на Украине на КНР

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Запад перекидывает ответственность за поиски мироного решения по Украине на Китай, обвиняя его в невмешательстве в конфликт. Об этом пишет газета China Daily.
"Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", - сказано в материале.
Отмечается, что Вашингтон хочет ослабить Москву, поэтому продолжение украинского конфликта ему выгодно.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отмечал, что прекращение огня на Украине станет возможно, если страны привнесут позитивную энергию. По его словам, завершение конфликта выгодно всем его сторонам.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
В Китае назвали условие для вступления Украины в НАТО. Но оно невыполнимо
09:59
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДРОССИЯУКРАИНАКИТАЙ
 
 
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