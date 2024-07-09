https://1prime.ru/20240709/ukraina-849945476.html

Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King

Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King - 09.07.2024, ПРАЙМ

Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King

Норвегия передала Киеву запасные части для устаревших вертолетов Sea King, которые могут помочь в их эксплуатации и обслуживании. Об этом сообщил глава... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:08+0300

2024-07-09T13:08+0300

2024-07-09T13:09+0300

вооружения

норвегия

украина

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Норвегия передала Киеву запасные части для устаревших вертолетов Sea King, которые могут помочь в их эксплуатации и обслуживании. Об этом сообщил глава Минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам."Норвегия передает (Украине - ред.) запчасти для вертолетов Sea King, которые могут помочь (в их - ред.) эксплуатации и техническом обслуживании", — сказал министр.По данным министерства, запчасти для устаревшего вертолета модели Sea King покупать трудно, так как эту модель уже давно не производят.Ранее военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что эитим моделям уже около 50 лет, а на их обслуживание придется потратить не менее 120 часов.Российская сторона считает, что поставки оружия на Украину только усугубляют конфликт и являются прямым вмешательством стран НАТО. Она также утверждает, что США и НАТО обучают украинский персонал и поставляют оружие, что негативно влияет на переговоры.

https://1prime.ru/20240709/germaniya-849945091.html

норвегия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норвегия, украина, оружие