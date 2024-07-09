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Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King
Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King - 09.07.2024, ПРАЙМ
Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King
Норвегия передала Киеву запасные части для устаревших вертолетов Sea King, которые могут помочь в их эксплуатации и обслуживании. Об этом сообщил глава... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:08+0300
2024-07-09T13:09+0300
вооружения
норвегия
украина
оружие
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Норвегия передала Киеву запасные части для устаревших вертолетов Sea King, которые могут помочь в их эксплуатации и обслуживании. Об этом сообщил глава Минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам."Норвегия передает (Украине - ред.) запчасти для вертолетов Sea King, которые могут помочь (в их - ред.) эксплуатации и техническом обслуживании", — сказал министр.По данным министерства, запчасти для устаревшего вертолета модели Sea King покупать трудно, так как эту модель уже давно не производят.Ранее военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что эитим моделям уже около 50 лет, а на их обслуживание придется потратить не менее 120 часов.Российская сторона считает, что поставки оружия на Украину только усугубляют конфликт и являются прямым вмешательством стран НАТО. Она также утверждает, что США и НАТО обучают украинский персонал и поставляют оружие, что негативно влияет на переговоры.
https://1prime.ru/20240709/germaniya-849945091.html
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норвегия, украина, оружие
Вооружения, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, оружие
13:08 09.07.2024 (обновлено: 13:09 09.07.2024)
 
Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King

МО: Норвегия передала Украине запчасти для устаревших вертолетов Sea King

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Норвегия передала Киеву запасные части для устаревших вертолетов Sea King, которые могут помочь в их эксплуатации и обслуживании. Об этом сообщил глава Минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.
"Норвегия передает (Украине - ред.) запчасти для вертолетов Sea King, которые могут помочь (в их - ред.) эксплуатации и техническом обслуживании", — сказал министр.
По данным министерства, запчасти для устаревшего вертолета модели Sea King покупать трудно, так как эту модель уже давно не производят.
Ранее военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что эитим моделям уже около 50 лет, а на их обслуживание придется потратить не менее 120 часов.
Российская сторона считает, что поставки оружия на Украину только усугубляют конфликт и являются прямым вмешательством стран НАТО. Она также утверждает, что США и НАТО обучают украинский персонал и поставляют оружие, что негативно влияет на переговоры.
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Министр обороны ФРГ запросил еще денег для Украины, пишет СМИ
13:00
 
ВооруженияНОРВЕГИЯУКРАИНАоружие
 
 
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