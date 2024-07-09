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"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове
Российские планирующие авиабомбы представляют серьёзную угрозу и успешно уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T21:06+0300
2024-07-09T21:06+0300
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы представляют серьёзную угрозу и успешно уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy."В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове", — говорится в материале.В материале говорится, что бомбардировщики, которые атакуют линию фронта, могут находиться на территории России. Это создаёт проблемы для Украины, которые она не может решить системно. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что американские истребители F-16, которые планируют передать ВСУ, не изменят ситуацию в небе над республикой. Они будут сражаться с противником, который становится все более опытным по мере развития конфликта."Одна из проблем — наземная ПВО. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. Российская ПВО значительно снизит эффективность F-16", — заключается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240709/f-16-849964318.html
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украина, пво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПВО
21:06 09.07.2024
 
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове

SZ: планирующие бомбы ВКС имеют разрушительный эффект на ВСУ в Харькове

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы представляют серьёзную угрозу и успешно уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy.
"В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове", — говорится в материале.
В материале говорится, что бомбардировщики, которые атакуют линию фронта, могут находиться на территории России. Это создаёт проблемы для Украины, которые она не может решить системно.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
В Киеве зря возлагают на F-16 большие надежды. Ситуацию они не изменят
17:51
Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что американские истребители F-16, которые планируют передать ВСУ, не изменят ситуацию в небе над республикой. Они будут сражаться с противником, который становится все более опытным по мере развития конфликта.
"Одна из проблем — наземная ПВО. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. Российская ПВО значительно снизит эффективность F-16", — заключается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПВО
 
 
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