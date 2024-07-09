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"Серьезный звоночек". В Киеве встревожены из-за ЧП на Западной Украине
"Серьезный звоночек". В Киеве встревожены из-за ЧП на Западной Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Серьезный звоночек". В Киеве встревожены из-за ЧП на Западной Украине
Инцидент, произошедший в Ворохте Ивано-Франковской области, когда местные жители перекрыли дорогу украинским военным комиссарам, должен стать тревожным сигналом | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T22:29+0300
2024-07-09T22:29+0300
2024-07-09T22:29+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Инцидент, произошедший в Ворохте Ивано-Франковской области, когда местные жители перекрыли дорогу украинским военным комиссарам, должен стать тревожным сигналом для киевских властей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков."Ворохта — это Ивано-Франковская область. Это та область, где люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный. Это серьезный звонок. Их обвинить в прокремлевских (настроениях. — Прим. ред.) не получится", — заявил эксперт.Он считает, что если власти Киева сейчас начнут применять репрессивные меры, это может привести к непредсказуемым последствиям. В интернете часто можно увидеть видео, на которых представители украинских военкоматов силой увозят мужчин в микроавтобусе в неизвестном направлении. Иногда они даже применяют силу и избивают людей.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО
"Серьезный звоночек". В Киеве встревожены из-за ЧП на Западной Украине
Экс-полковник СБУ: ЧП с военкомами на Западной Украине — серьезный сигнал Киеву
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Инцидент, произошедший в Ворохте Ивано-Франковской области, когда местные жители перекрыли дорогу украинским военным комиссарам, должен стать тревожным сигналом для киевских властей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.
"Ворохта — это Ивано-Франковская область. Это та область, где люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный. Это серьезный звонок. Их обвинить в прокремлевских (настроениях. — Прим. ред.) не получится", — заявил эксперт.
Он считает, что если власти Киева сейчас начнут применять репрессивные меры, это может привести к непредсказуемым последствиям.
В интернете часто можно увидеть видео, на которых представители украинских военкоматов силой увозят мужчин в микроавтобусе в неизвестном направлении. Иногда они даже применяют силу и избивают людей.
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