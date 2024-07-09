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У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ - 09.07.2024, ПРАЙМ
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У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ
У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ - 09.07.2024, ПРАЙМ
У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ
У Украины нет шансов одержать победу над Россией на поле боя в ближайшем будущем, независимо от того, какими ресурсами она располагает, говорится в статье... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T23:40+0300
2024-07-09T23:40+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. У Украины нет шансов одержать победу над Россией на поле боя в ближайшем будущем, независимо от того, какими ресурсами она располагает, говорится в статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса, опубликованной в американском издании National Interest. "В обозримом будущем не существует варианта, при котором Украина могла бы нанести России безоговорочное военное поражение, какими ресурсами она бы ни располагала. Россия слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована, чтобы Украина могла ее победить", - говорится в публикации. Как отмечает автор статьи, Россия — это страна, обладающая множеством сильных сторон. У неё есть "колоссальные" запасы природных ресурсов, а также несколько "жизненно важных" союзников. Кроме того, в стране существует мощная и расширяющаяся военно-промышленная база.Дэвис считает, что Киеву следует немедленно обратиться к России и предложить заморозить конфликт на текущих позициях. Также он предлагает решить вопрос о суверенитете четырех регионов, вошедших в состав РФ, через пять лет при международном посредничестве.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
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украина, россия, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
23:40 09.07.2024
 
У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, пишут СМИ

National Interest: Украина не может нанести России поражение в обозримом будущем

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. У Украины нет шансов одержать победу над Россией на поле боя в ближайшем будущем, независимо от того, какими ресурсами она располагает, говорится в статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса, опубликованной в американском издании National Interest.
"В обозримом будущем не существует варианта, при котором Украина могла бы нанести России безоговорочное военное поражение, какими ресурсами она бы ни располагала. Россия слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована, чтобы Украина могла ее победить", - говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, Россия — это страна, обладающая множеством сильных сторон. У неё есть "колоссальные" запасы природных ресурсов, а также несколько "жизненно важных" союзников. Кроме того, в стране существует мощная и расширяющаяся военно-промышленная база.
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Дэвис считает, что Киеву следует немедленно обратиться к России и предложить заморозить конфликт на текущих позициях. Также он предлагает решить вопрос о суверенитете четырех регионов, вошедших в состав РФ, через пять лет при международном посредничестве.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСВО
 
 
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